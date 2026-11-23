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O Chelsea considera contratar Lamine Camara, meio-campista do Monaco, e Alex Scott, do Bournemouth, em janeiro para reforçar o meio-campo. Apesar da forte concorrência do Liverpool, rival na Premier League, dirigentes do clube londrino seguem confiantes de que podem convencer os dois jogadores a se juntarem à equipe no início do ano.

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Chelsea busca dois reforços para o meio-campo

TEAMtalk informa que o Chelsea não descarta contratar Camara e Scott quando a janela de transferências reabrir. A falta de opções no meio-campo da equipe ficou evidente no fim de semana, quando Moises Caicedo sofreu uma lesão logo no início da derrota por 4 a 1 para o Leeds United . Os responsáveis pelas contratações acreditam que os dois jogadores oferecem características táticas diferentes no meio-campo, embora atuem em áreas semelhantes.

Negócio frustrado no verão não desanima o Chelsea

O Chelsea passou a mirar Camara no fim da janela de transferências do verão , quando buscava às pressas um substituto para Enzo Fernandez após sua transferência para o Manchester City. A contratação havia sido encaminhada com o Monaco, antes que o clube do Principado desistisse do acordo na última hora , causando grande irritação nos bastidores de Stamford Bridge.

Segundo a reportagem, porém, o Chelsea não culpa o próprio jogador da seleção do Senegal pelo negócio frustrado. Dirigentes do clube mantiveram contato regular com seus representantes e acompanharam de perto seu desempenho ao longo da temporada atual. Camara tem dado uma resposta impressionante: disputou todos os minutos da campanha do Monaco na Ligue 1 até agora.

Interesse do Liverpool complica busca por reforços no inverno

Além de seguir interessado em Camara, o Chelsea também tem avançado gradualmente nas negociações para uma possível contratação de Scott. O veículo acrescenta que o Bournemouth está disposto a negociar o meio-campista depois que ele rejeitou várias propostas para renovar seu contrato atual no Vitality Stadium.

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Vencer a disputa por qualquer um dos dois não será simples. Há uma expectativa generalizada de que ambos mudem de clube em janeiro, e eles atraem grande interesse de equipes da Premier League. O Liverpool é um grande admirador da dupla de meio-campistas, e Andoni Iraola, técnico do clube de Anfield, quer ampliar suas próprias opções. Isso abre caminho para uma possível disputa no início do ano. Apesar da concorrência, o Chelsea segue confiante de que os dois jogadores escolheriam o clube londrino se tivessem essa opção.

Clubes rivais se preparam para disputa em janeiro

O Chelsea precisa primeiro avaliar a gravidade da lesão de Caicedo enquanto tenta se recuperar da pesada derrota para o Leeds. Nos bastidores, os diretores esportivos terão de agir com determinação antes de janeiro para superar o Liverpool de Iraola nas negociações com Monaco e Bournemouth. A contratação dos dois meio-campistas transformaria de imediato a profundidade do elenco do Chelsea para a segunda metade da temporada.