Chelsea mira jovem do RB Leipzig para reforçar setor defensivo

O Chelsea observa o zagueiro Josko Gvardiol, do RB Leipzig, para substituir Antonio Rudiger e Andreas Christensen.

O zagueiro de 20 anos é visto como uma boa opção para jogar no lado esquerdo de um zagueiro e está sendo considerado para uma transferência na próxima janela europeia, apesar de sua idade.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

É claro que ele não é o único alvo e os Blues atualmente não conseguem planejar adequadamente o verão europeu até que os novos proprietários do clube substituam Roman Abramovich, enquanto as negociações continuam em andamento.

Quem substituirá Antonio Rudiger e Andreas Christensen no Chelsea?

Os Blues também identificaram Jules Kounde, do Sevilla, o zagueiro Presnel Kimpembe, do Paris Saint-Germain, e José Gimenez, do Atlético de Madrid, como possíveis contratações.

Nos três casos, os Blues exploraram opções para contratá-los no passado, com o Chelsea tendo pressionado até o último dia do prazo do verão passado para tentar contratar Kounde.

Mesmo no caso de Gvardiol, os Blues o observam desde que ele saiu do Dínamo Zagreb, da Croácia.

Pensa-se que Thomas Tuchel poderia contratar dois zagueiros para substituir os dois de saída, com Rudiger tendo fechado um acordo com o Real Madrid e Christensen a caminho do Barcelona.

Permanece a presença de zagueiros no grupo de empréstimos, com Levi Colwill, do Huddersfield, Ethan Ampadu, do Venezia, e Dujon Sterling, do Blackpool, como opções alternativas a serem convocadas para reforçar o elenco.

Também há alvos no meio-campo como Declan Rice, do West Ham, e Aurelien Tchoameni, do Mônaco, no radar do Chelsea, mas há uma concorrência feroz para ambos os jogadores e os Blues teriam que vender com sucesso um de seus meio-campistas seniores para que isso acontecesse.

O meio-campista do Crystal Palace, Conor Gallagher, é o único emprestado que quase certamente retornará no verão europeu.

Quando o Chelsea pode contratar jogadores?

A maioria dos clubes iniciou sua atividade no mercado de transferências, apesar das várias ligas ainda estarem nos seus últimos jogos.

No entanto, devido às sanções impostas ao clube depois que Roman Abramovich foi considerado um relacionamento com Vladimir Putin pelo governo do Reino Unido, eles não podem planejar o futuro. Além de observar e elaborar listas, os Blues não podem fazer muito e estão mantendo a maior parte de sua atividade interna. Espera-se que a venda do clube ao consórcio de Todd Boehly se concretize também.

O governo está pedindo ao conselho e ao Raine Group que apressem o processo antes que a licença expire em 31 de maio de 2022. Depois disso, eles teriam que elaborar uma nova licença de operação e muitos dentro do clube acham que estender as restrições além desse dia seria prejudicial para o futuro.

Atualmente, há muita esperança, no entanto, de que a venda seja concluída antes da abertura da janela de transferências em 10 de junho.



Mais artigos abaixo