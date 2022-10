Chelsea x Manchester United: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Premier League

Clássico será neste sábado (22), pela 13ª rodada do Inglês; veja como acompanhar na TV e na internet

É jogo pra gente grande! Chelsea e Manchester United fazem clássico na tarde deste sábado (22), no Stamford Bridge, às 13h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no Star+, no streaming.

Na quarta posição do campeonato, com 20 pontos, e sem perder há cinco jogos, o Chelsea busca o triunfo para se manter dentro do G-4. Fofana, Reece James e Kante seguem no departamento médico, mas Thiago Silva e Ziyech voltam a ficar à disposição de Potter.

Do outro lado, o Manchester United é o quinto colocado, com 19 pontos. Mas se vem de uma sequência de três partidas sem perder, os Red Devils vivem um momento conturbado com Cristiano Ronaldo, que foi afastado do clássico após não ter entrado contra o Tottenham e ter deixado o campo antes do fim do confronto. Mais uma vez, o técnico Ten Hag terá uma série de desfalques por lesão.

Escalações:

Escalação do provável Chelsea: Kepa; Azpilicueta, Silva, Chalobah; Loftus-Cheek, Jorginho, Kovacic, Chilwell; Sterling, Mount; Aubameyang.

Escalação do provável Manchester United: De Gea; Dalot, Varane, Martinez, Shaw; Casemiro, Fred; Antony, Fernandes, Sancho; Rashford.

Desfalques

Chelsea

Wesley Fofana, Reece James e N'Golo Kante continuam no departamento médico.

Manchester United

Axel Tuanzebe, Brandon Williams, Aaron Wan-Bissaka, Harry Maguire, Donny van de Beek e Anthony Martial seguem em recuperação física, enquanto Cristiano Ronaldo foi afastado por questão comportamental.

Quando é?

• Data: sábado, 22 de outubro de 2022

• Horário: 13h30 (de Brasília)

• Local: Stamford Bridge, Londres - ING