Chelsea x Manchester City: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Clássico inglês será disputado neste domingo (3), pela 17ª rodada da Premier League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Primeiro clássico inglês em 2021. e entram em campo neste domingo (3), às 13h30 (de Brasília), em Stamford Bridge, pela 17ª rodada da Premier League. A partida terá transmissão ao vivo da Espn , na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver a Premier League ao vivo? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Chelsea x Manchester City DATA Domingo, 3 de janeiro de 2021 LOCAL Stamford Bridge - Londres, ING HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Chelsea encara o rival em casa pela 17ª rodada da PL / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo ESPN Brasil, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

Qual é o número do canal da ESPN Brasil?

Por cabo:

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV HD: 570

Por satélite:

SKY: 198

SKY HD: 598

CLARO TV: 70

CLARO TV HD: 570

VIVO TV: 462

VIVO TV HD: 875

OI TV HD: 160

BLUTV HD: 343

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

CHELSEA

Buscando reencontrar o caminho da vitória após uma derrota e um empate, o Chelsea entra em campo almejando entrar novamente no G-4.

Para o clássico, Frank Lampard deverá retornar com Zouma e Thiago Silva, após serem poupados no empate com o por 1 a 1.

Já Olivier Giroud e Tammy Abraham seguem brigando por uma vaga no ataque.

Provável escalação do Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Kovacic, Kanté, Mount; Pulisic, Tamy Abraham, Hudson-Odoi.

MANCHESTER CITY

Após ver o duelo contra o adiado devido ao surto do coronavírus, o Manchester City volta a campo buscando os três pontos.

O técnico Pep Guardiola confirmou que cinco jogadores testaram positivo para a Covid-19, incluindo Kyle Walker e Gabriel Jesus.

Não está claro quem são os três jogadores restantes, mas Ederson aparentemente revelou que está se isolando no Instagram.

Provável escalação do Manchester City: Steffen; Cancelo, Stones, Dias, Mendy; Rodrigo, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Sterling; Aguero.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CHELSEA

JOGO CAMPEONATO DATA 3 x 1 Chelsea Premier League 26 de dezembro de 2020 Chelsea 1 x 1 Aston Villa Premier League 28 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chelsea x Morecambe Copa da 10 de janeiro de 2021 10h30 (de Brasília) x Chelsea Premier League 15 de janeiro de 2020 17h (de Brasília)

MANCHESTER CITY

JOGO CAMPEONATO DATA Arsenal 1 x 4 Manchester City Premier League 22 de dezembro de 2020 Manchester City 2 x 0 Premier League 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas