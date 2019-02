Chelsea: goleiro recusa substituição e leva Sarri à loucura

Nos minutos finais, antes de a final ir para os pênaltis, Kepa Arrizabalaga desobedeceu as ordens do treinador

O segundo tempo da prorrogação da final da Carabao Cup (Copa da Liga Inglesa) entre Chelsea e Manchester City teve uma cena muito inusitada. Nos minutos finais, o goleiro da equipe londrina, Kepa Arrizabalaga, seria substituído após ter sentido uma lesão. Pouco depois, o técnico Maurizio Sarri estava prestes a substituir o arqueiro por Willy Caballero.

Entretanto, o goleiro espanhol recusou-se a sair. Sarri não escondeu a sua ira, ameaçou deixar o gramado e quase rasgou a camisa em um ato de fúria. Antes da final ir para os pênaltis, alguns jogadores do Chelsea tiveram até mesmo que segurar o treinador italiano. Uma cena pouco comum que deve deixar a situação do italiano ainda mais complicada no Stamford Bridge.

No final das contas, Kepa defendeu uma cobrança e falhou em outra. O Chelsea foi derrotado por 4 a 3 nas penalidades e uma das últimas imagens foi a de Sarri deixando o campo sozinho.

