"Chelsea fez o certo ao chamar o 'Deus' Lampard", diz ídolo dos Blues

Ex-defensor dos Blues, Duberry crê que Lampard é a contratação correta para o time do Stamford Bridge, apesar da inexperiência no cargo de treinador

Frank Lampard é "praticamente um Deus" no e é o homem certo para substituir Maurizio Sarri, apesar da sua falta de experiência no cargo. Este é o pensamento de Michael Duberry, ex-jogador do clube inglês.

Os Blues esperam rever o rosto familiar como treinador em breve. O informou que permitiu o técnico a abrir conversas com o clube do estádio Stamford Bridge.

Ex-defensor do Chelsea, Duberry acredita que Lampard é o nome ideal para o time de Londres:

"Eu acredito que ele tem uma excelente conexão com o clube. Eles o amam [no Stamford Bridge]. Ele é praticamente um Deus no clube. Então, será um bom nome no ponto de vista de que ele terá fãs que estavam infelizes com o 'Sarri-Ball' do último ano", declarou.

Nos desafios, Lampard contará com o apoio da torcida se os resultados não aparecerem:

"Eu acho que é um ótimo ponto pela mesma razão. Acho que a torcida será paciente com ele. Você viu o com o Ole [Gunnar Solskjaer]. Eles são pacientes com ele. Eles ajudaram no que está acontecendo. Eles sabem que precisam trabalhar e o que precisam para isso", comentou.