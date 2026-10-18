O Chelsea é um daqueles clubes da Inglaterra que parecem nunca sair dos holofotes por muito tempo. Mesmo nas fases mais tranquilas, sempre acontece alguma coisa em Stamford Bridge. Para quem quer acompanhar todos os jogos oficiais, há um detalhe prático: os direitos de transmissão pertencem a empresas diferentes, dependendo da competição. Ou seja, uma única assinatura não cobre tudo. Veja quais canais são relevantes para acompanhar o Chelsea e onde assistir aos jogos sem perder nenhum.

FC Chelsea: quem transmite os jogos dos Blues ao vivo na TV e por streaming?



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Como assistir ao FC Chelsea ao vivo na TV e por streaming na Premier League, Champions League, FA Cup, Carabao Cup e Community Shield

Na Alemanha, a Sky continua sendo a principal opção para acompanhar a Premier League: o canal de TV por assinatura transmite todas as partidas ao vivo, individualmente ou em uma transmissão simultânea. Isso inclui todos os jogos do Chelsea. Para quem prefere assistir por streaming, as partidas também estão disponíveis no Sky Go ou no WOW.

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A partir da temporada 2025/26, a Sky ampliou consideravelmente sua oferta de futebol inglês: além da Premier League, também transmite a Carabao Cup ao vivo. Na prática, isso significa que os jogos do Chelsea pela Copa da Liga Inglesa também estarão disponíveis integralmente na Sky.

Na Alemanha, os direitos exclusivos da FA Cup e da FA Community Shield pertencem ao DAZN. O serviço de streaming transmite as partidas ao vivo, incluindo todos os jogos do Chelsea sempre que os Blues entrarem em campo em uma dessas competições.

Próximas partidas CHE Premier League 12:30 TOT

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Na Champions League, os direitos são divididos. A maioria dos jogos do Chelsea é transmitida ao vivo pelo DAZN. Já o Amazon Prime Video exibe com exclusividade um jogo de destaque selecionado a cada terça-feira. Dependendo da programação, pode ser uma partida do Chelsea ou de outro clube inglês.

A partir de 2027/28, haverá mudanças na transmissão da Champions League: o Paramount+ entrará na disputa e passará a oferecer a maior parte dos jogos. Todos os detalhes da nova divisão dos direitos estão aqui. Em outras palavras, vale anotar o Paramount+ como opção a partir de 2027/28.

Se o Chelsea chegar à final da Champions League, a decisão também será exibida, como de costume, na TV aberta. Na Alemanha, a transmissão fica por conta da ZDF , que tem a final como presença certa em sua programação.

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FC Chelsea: onde acompanhar os jogos em tempo real no SPOX

O SPOX acompanha em tempo real jogos selecionados dos Blues em competições nacionais e internacionais. As coberturas ficam disponíveis pouco antes do apito inicial.

Transmissão do FC Chelsea: ficha do clube