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Palestra ChelseaGetty Images

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Chelsea, estreia de Palestra é adiada mais uma vez: ele vai desfalcar a partida contra o Leeds

Chelsea

Mais uma vez, a estreia com o Chelsea de Marco Palestra foi adiada. O ex-ala do Cagliari também vai desfalcar o duelo da Carabao Cup de quarta-feira contra o Leeds, mas pode voltar a ficar à disposição para a partida do próximo sábado0 contra o Hull City.


Alonso, de fato, confirmou em entrevista coletiva que nenhum dos dois participará da viagem a Leeds.


"Eles ainda não estão prontos para entrar em campo e não é hora de correr riscos precipitados. Vamos avaliar a situação deles jogo após jogo". Mais uma vez, a estreia com o Chelsea de Marco Palestra foi adiada. O ex-ala do Cagliari também vai desfalcar o duelo da Carabao Cup de quarta-feira contra o Leeds, mas pode voltar a ficar à disposição para a partida do próximo sábado0 contra o Hull City.


Alonso, de fato, confirmou em entrevista coletiva que nenhum dos dois participará da viagem a Leeds.


Palestra se transferiu da Atalanta para a Inter no verão, por 55 milhões de euros. A Inter também estava de olho nele.



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