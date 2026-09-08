Chelsea, estreia de Palestra é adiada mais uma vez: ele vai desfalcar a partida contra o Leeds

Mais uma vez, a estreia com o Chelsea de Marco Palestra foi adiada. O ex-ala do Cagliari também vai desfalcar o duelo da Carabao Cup de quarta-feira contra o Leeds, mas pode voltar a ficar à disposição para a partida do próximo sábado0 contra o Hull City.





Alonso, de fato, confirmou em entrevista coletiva que nenhum dos dois participará da viagem a Leeds.





"Eles ainda não estão prontos para entrar em campo e não é hora de correr riscos precipitados. Vamos avaliar a situação deles jogo após jogo". Mais uma vez, a estreia com o Chelsea de Marco Palestra foi adiada. O ex-ala do Cagliari também vai desfalcar o duelo da Carabao Cup de quarta-feira contra o Leeds, mas pode voltar a ficar à disposição para a partida do próximo sábado0 contra o Hull City.





Alonso, de fato, confirmou em entrevista coletiva que nenhum dos dois participará da viagem a Leeds.





Palestra se transferiu da Atalanta para a Inter no verão, por 55 milhões de euros. A Inter também estava de olho nele.







