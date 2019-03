"Chelsea está pronto para entrar na guerra e ficar entre os quatro da Premier League", diz Hazard

Visando a Champions League, Blues estão a dois pontos do Manchester United, quarto colocado, na tabela de classificação

Em meio a rumores sobre a sua possível saída do Chelsea na próxima temporada, Eden Hazard surpreendeu ao afirmar que a equipe está pronta para entrar na guerra e ficar entre os quatro primeiros da Premier League.

Com apenas dois pontos atrás do Manchester United, quarto colocado, a equipe comandada por Sarri sonha com a classificação para a Champions League 2019/20 após uma temporada conturbada.

"Conversamos juntos no vestiário sobre Arsenal x Tottenham. Os dois perderam dois pontos. Top quatro é uma guerra difícil, porque não são apenas quatro equipes, somos em seis. Agora temos 11 jogos até o final da temporada. Vamos tentar somar o máximo de pontos.", disse ao Chelsea TV.

Agora, os Blues recebem o Wolverhampton, sábado (9), às 12h (de Brasília), em Stamford Bridge, em duelo válido pela 30ª rodada da Premier League.