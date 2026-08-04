O Chelsea se aproxima de um acordo com o Rayo Vallecano pela transferência de Pep Chavarría, escreve o especialista em mercado David Ornstein. O espanhol de 28 anos será o substituto do compatriota Marc Cucurella, que agora joga pelo Real Madrid.

Chavarría é um verdadeiro caso de maturação tardia. O lateral-esquerdo ainda atuava na quarta divisão da Espanha em 2020, antes de se transferir sem custos para o Real Zaragoza.

Depois de dois anos nesse clube tradicional, ele se transferiu para o Rayo por menos de dois milhões de euros, onde sua carreira decolou. Desde então, já soma 125 partidas (2 gols e 8 assistências) pelo time madrilenho.

Chavarría tem uma cláusula de saída de 50 milhões de euros em seu contrato, válido até meados de 2030, mas, segundo o jornalista de transferências Nicolò Schira, os clubes se aproximam de um acordo de 25 milhões de euros mais 5 milhões em bônus.

Também graças a Chavarría, o Rayo ganhou destaque na Europa na temporada passada. A equipe do bairro operário de Vallecas lutou até chegar à final da Conference League, na qual o Crystal Palace venceu por 1 a 0.

O Chelsea tem grande necessidade de um novo lateral-esquerdo, já que Jorrel Hato é agora o único lateral-esquerdo de origem após a saída de Cucurella. Por isso, o jogador da base Landon Emenalo, de 18 anos, recebeu sua chance na pré-temporada.

O Chelsea já havia se reforçado antes neste verão com Morgan Rogers (Aston Villa), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Marco Palestra (Atalanta), Geovany Quenda (Sporting Portugal), Valentín Barco, Emmanuel Emegha (ambos do RC Strasbourg), Denner (Corinthians), Danny Welbeck (Brighton), Dastan Satpaev (Kairat Almaty) e Jordan Henderson (sem custos de transferência).

Com a transferência de Chavarría incluída, os gastos totais do Chelsea em transferências neste verão passam dos 400 milhões de euros. Os jogadores que saíram, Andrey Santos (Manchester United), Cucurella (Real Madrid) e Tyrique George (Everton), renderam juntos cerca de 132 milhões de euros em receitas de transferências.



