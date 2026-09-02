A transferência de Lamine Camara do Monaco para o Chelsea acabou não saindo. Fabrizio Romano chegou a anunciar a mudança nesta terça-feira com seu característico “here we go”, mas o Monaco puxou o plugue da negociação mesmo assim.

Na noite de terça-feira, Monaco e Chelsea chegaram, segundo Romano, a um acordo de princípio pela transferência do meio-campista de 22 anos. O negócio envolveria um valor de 55 milhões de euros.

Mas pouco depois, Romano voltou a se manifestar no X, com a informação de que o negócio não vai mais acontecer. Apesar de haver um acordo no papel, o Monaco acabou voltando atrás.

Isso teria provocado, segundo o especialista em transferências, revolta no Chelsea. O clube londrino consideraria “uma forma muito antiprofissional de fazer negócios”.

O Monaco queria viabilizar mais uma grande transferência de saída no Deadline Day. Para isso, havia dois candidatos: Folarin Balogun para o Everton e Camara para o Chelsea.

Parecia que Balogun (25) seria o jogador a sair, mas o exame médico atrapalhou os planos. Isso fez com que o Monaco reabrisse as negociações com o Chelsea por Camara e até chegasse a um acordo.

Mas o Monaco também seguiu em contato com o Everton, que ainda queria Balogun, apesar da incerteza em torno do exame médico. Um novo acordo foi alcançado, o que fez o Monaco apostar tudo nessa transferência, e Camara teve de ficar, provocando revolta no Chelsea.

Aliás, a transferência de Balogun também acabou não saindo no fim das contas. Segundo a Sky Sports, o atacante não se animou com uma mudança para o clube inglês. Depois disso, o Monaco ainda esperava vender Camara ao Chelsea, mas já não havia mais tempo para isso tão perto do prazo final.