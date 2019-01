Chelsea e Manchester United se enfrentam na quinta fase da Copa da Inglaterra; confira os confrontos

Os atuais campeões enfrentarão os 12 vezes campeões em Stamford Bridge

Atual campeão da Copa da Inglaterra, o Chelsea foi sorteado para enfrentar o Manchester United pela quinta fase do torneio, repetindo o duelo da final de 2018.

O confronto entre a equipe de Maurizio Sarri e o grupo dos Red Devils, agora comandado por Ole Gunnar Solskjaer, está marcado para acontecer no mês fevereiro, em Stamford Bridge.

Eden Hazard marcou o único gol no último confronto das duas equipes em Wembley, em maio de 2018, quando o Chelsea levantou o troféu pela oitava vez.

Em outra parte do campeonato, a equipe do League Two Newport pode enfrentar o Manchester City caso vença o Middlesbrough no replay da quarta rodada.

As partidas eliminatórias da quinta fase da FA Cup acontecerão entre os dias 15 e 18 de fevereiro, veja as outras partidas marcadas: