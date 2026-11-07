Compartilhar Siga GOAL no Google

O Brentford descartou autorizar a saída de El Hadji Malick Diouf, sua contratação mais cara, no meio da temporada, após o jogador voltar a ser associado a transferências para Chelsea e Liverpool, rivais na Premier League. Depois de contratar o senegalês de 21 anos do West Ham United por até 40 milhões de libras apenas no fim de agosto, os dirigentes do clube no Gtech Community Stadium o consideram inegociável neste inverno.

Publicidade

Clube do oeste de Londres rejeita investidas na janela de inverno

Segundo o TEAMtalk, a diretoria do Brentford sequer cogita a saída do lateral em janeiro e exigiria uma proposta de valor elevado antes de considerar qualquer negociação futura. Vinculado ao clube por um contrato de cinco anos, válido até 2031, com opção de prorrogação por mais 12 meses, o defensor é visto como uma peça fundamental a longo prazo pelo técnico Keith Andrews. Assim, o Brentford está em posição favorável para afastar outros interessados.

Integração gradual explica poucos minutos em campo

As especulações sobre o futuro imediato de Diouf cresceram depois que ele foi titular apenas uma vez e entrou em campo como reserva em outras quatro partidas da Premier League nesta temporada, devido à regularidade de Keane Lewis-Potter. Pessoas de dentro do clube, porém, afirmam que a comissão técnica sempre planejou integrá-lo gradualmente à equipe, em vez de colocá-lo imediatamente como titular absoluto.

Andrews já havia apontado a pouca idade e o grande potencial de desenvolvimento do defensor como os principais motivos pelos quais o Brentford quebrou seu recorde de transferências para contratá-lo. Em vez de buscar lucrar com uma venda, o clube do oeste de Londres o considera uma peça essencial do elenco enquanto tenta brigar por uma vaga em competições europeias.

Interesse do verão passado alimenta novos rumores

Notícias divulgadas no início desta semana afirmaram que Chelsea e Liverpool haviam procurado recentemente os representantes do lateral para sondar uma possível transferência. No entanto, fontes do TEAMtalk minimizaram essas informações e esclareceram que o interesse dos dois clubes, na verdade, remonta ao verão passado.

Publicidade Publicidade

Os dois grandes clubes da Premier League ficaram impressionados com as atuações de Diouf por Senegal na Copa do Mundo e com a experiência que ele adquiriu na primeira divisão pelo West Ham na temporada passada, quando deu cinco assistências. Apesar desse interesse anterior, não há indicação de que qualquer um dos clubes esteja preparando uma proposta formal para a reabertura da janela de transferências no Ano-Novo.

Lateral segue focado no desenvolvimento

Com mais de quatro anos restantes em seu contrato atual, todos no Gtech Community Stadium esperam que Diouf permaneça no oeste de Londres após a janela de janeiro. O jovem defensor agora se concentrará em disputar com Lewis-Potter uma vaga regular entre os titulares de Andrews na segunda metade da temporada da Premier League. Seguir se adaptando gradualmente nos treinos será fundamental para que ele justifique o valor recorde pago pelo clube em sua contratação.