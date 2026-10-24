Chelsea e Liverpool disputam joia do Benfica, enquanto cresce o interesse europeu pelo defensor de 30 milhões de libras

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Chelsea e Liverpool, rivais na Premier League, lideram a disputa pela contratação de Daniel Banjaqui, lateral-direito do Benfica muito bem avaliado após sua rápida ascensão pelas categorias de base do clube português. O defensor de 18 anos pode estar disponível por uma quantia inicial de cerca de 30 milhões de libras, enquanto clubes de elite de toda a Europa acompanham sua evolução.

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Gigantes ingleses monitoram promessa de Lisboa

Segundo o TEAMtalk, Chelsea e Liverpool estão entre os clubes que mais ativamente observam o jogador nascido em 2008 em Lisboa, após 12 meses de destaque. Além de fazer algumas partidas pela equipe principal do Benfica, o adolescente ajudou Portugal a conquistar o Campeonato Europeu Sub-17 da Uefa e a Copa do Mundo Sub-17 da Fifa. Os olheiros o veem como um lateral moderno e atlético, que combina solidez defensiva com participação no ataque.

Rivais da Premier League entram na disputa

Os dirigentes do Chelsea intensificaram a busca pelo jogador devido às persistentes preocupações com a condição física do capitão da equipe, Reece James, e a uma estratégia mais ampla de contratar jovens talentos de elite. O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, também é um grande admirador do lateral.

No entanto, a reportagem observa que os dois clubes enfrentam forte concorrência dentro da Inglaterra: Arsenal, Manchester United, Newcastle United, Tottenham Hotspur e Brighton também acompanham de perto o desenvolvimento do jogador.

O interesse pelo jovem vai muito além da primeira divisão inglesa. O veículo acrescenta que Borussia Dortmund e RB Leipzig, da Bundesliga, monitoram sua situação, assim como Juventus, Inter de Milão e Roma, da Serie A. Na Espanha, Barcelona, Atlético de Madrid e Real Sociedad também foram apontados como interessados.

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Renovação de contrato fortalece posição do gigante português

Apesar da lista crescente de interessados pelo continente, o Benfica segue em uma posição favorável para negociar após renovar o contrato do jovem jogador da seleção portuguesa por um longo período no início deste ano. O vínculo vai até 2031 e inclui uma cláusula de rescisão próxima de 45 milhões de libras.

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Ainda assim, a publicação afirma que o clube português poderia se dispor a abrir negociações por um valor fixo menor, entre 35 milhões e 40 milhões de euros (30 milhões a 33 milhões de libras), embora os dirigentes do Benfica prefiram manter o defensor para que ele continue a se desenvolver sob o comando do técnico Marco Silva.

Observação antecede propostas formais

Ainda não houve negociações formais, e os clubes interessados, por enquanto, limitam suas atividades a observar o jogador e reunir informações. Como Banjaqui tem um contrato de longo prazo e ainda soma poucos minutos pela equipe principal, contratá-lo não será simples. Por isso, a mesma reportagem ressalta que a disputa por uma das maiores promessas defensivas da Europa ainda está em estágio inicial, antes das próximas janelas de transferências.