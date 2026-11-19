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Jimmy Floyd Hasselbaink pediu ao Chelsea que desista de contratar o meio-campista Alex Scott, do Bournemouth, e tente trazer em janeiro Martin Zubimendi, sem espaço no Arsenal. O ex-atacante acredita que Xabi Alonso precisa de um vencedor experiente, de nível mundial, para reforçar imediatamente o meio-campo.

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Chelsea precisa reforçar o meio-campo

O Chelsea foi aconselhado a repensar sua estratégia para a janela de transferências de janeiro e priorizar Zubimendi em vez da promessa Scott, do Bournemouth. Hasselbaink acredita que o clube precisa de experiência imediata, não de mais um jovem talento. O Chelsea investiu pesado na janela de verão, mas ainda tem poucas opções no centro do meio-campo após as saídas de Enzo Fernandez e Andrey Santos .

Alonso depende muito de Moises Caicedo no momento, embora Romeo Lavia tenha recuperado recentemente a plena condição física. O clube tentou contratar Scott no verão e pode retomar o interesse diante da situação contratual delicada do jogador no Bournemouth. No entanto, Arsenal e Liverpool também acompanham o atleta de 23 anos, muito bem avaliado.

Hasselbaink pede um vencedor experiente para o meio-campo

Hasselbaink reconhece o potencial de Scott, mas considera que Alonso precisa urgentemente de um craque já consolidado. Ele aponta Zubimendi como o candidato ideal para elevar imediatamente o nível do elenco do Chelsea.

"Eu preferiria alguém com um pouco mais de experiência, porque temos muitos jogadores jovens no elenco", disse Hasselbaink ao Canada Sports Betting. "Acho que Xabi Alonso precisa de alguém mais experiente que também seja um jogador de seleção de alto nível. Eles precisam de um jogador que entre no vestiário em Cobham e faça os outros pensarem: 'Uau! Estamos falando sério aqui'.

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"O Chelsea precisa contratar vencedores já consolidados, com um histórico comprovado, porque precisa voltar a conquistar os grandes títulos. A única maneira de acelerar esse processo é trazer jogadores experientes."

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Zubimendi tem poucos minutos em campo no Arsenal

Zubimendi ainda não começou uma partida da Premier League como titular pelo Arsenal nesta temporada. O jogador da seleção espanhola enfrenta forte concorrência após a chegada de Bruno Guimaraes, vindo do Newcastle.

"Se puderem contratar Martin Zubimendi do Arsenal, devem fazer isso em janeiro, sem dúvida", acrescentou Hasselbaink. "Ele não está jogando no Arsenal no momento, mas vai fortalecer o Chelsea. É campeão europeu e mundial, além de ter conquistado um título. Transborda classe e tranquilidade, e Alonso o conhece dos tempos de Real Sociedad. Vão buscá-lo agora."

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Alonso precisa avaliar suas opções para janeiro

O Atlético de Madrid já demonstrou interesse em Zubimendi antes da próxima janela de transferências. No entanto, o ex-jogador da Real Sociedad está determinado, por enquanto, a ficar e lutar por seu lugar no Arsenal.

O Chelsea precisa decidir se fará uma proposta formal para avaliar a possibilidade de contratação ou se continuará buscando alvos mais jovens, como Scott. Alonso terá de equilibrar cuidadosamente seu projeto de longo prazo com a necessidade imediata de resultados.