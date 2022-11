Chelsea x Dínamo Zagreb: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Blues jogam em casa para confirmar a liderança do grupo; veja como acompanhar na TV e na internet

Querendo garantir a liderança do Grupo E, o Chelsea enfrenta o Dínamo Zagreb nesta quarta-feira (2), às 17h (de Brasília), em Londres, pela sexta rodada da fase de grupos da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo da HBO Max, no streaming.

Primeiro colocado com 10 pontos, o Chelsea entra em campo precisando de um empate para garantir a classificação na liderança do grupo. Kanté, James e Fofana continuam sendo os desfalques dos Blues.

Do outro lado, o Dínamo Zagreb é o lanterna, com 4 pontos, e, apesar de não ter mais chances de ir às oitavas de final, o time pode disputar a Liga Europa. Para isso, o time precisa vencer, além de torcer por uma derrota do RB Salzburg para o Milan.

Prováveis escalações

Escalação do provável CHELSEA: Mendy; Azpilicueta, Chalobah, Cucurella; Loftus-Cheek, Jorginho, Zakaria, Chilwell; Ziyech, Pulisic; Broja.

Escalação do provável DÍNAMO ZAGREB: Livakovic; Ristovski, Peric, J. Sutalo; Moharrami, Ademi, Misic, Ivanusec, Ljubicic; Orsic, Petkovic.

Desfalques

Chelsea

Fofana, Reece James e N'Golo Kanté seguem no departamento médico.

Dínamo Zagreb

Josip Sutalo e Bosko Suta estão lesionados.

Quando é?

• Data: quarta-feira, 2 de novembro de 2022

• Horário: 17h (de Brasília)

• Local: Stamford Bridge, Londres - ING