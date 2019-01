Chelsea deve "quebrar o cofre" para recontratar Diego Costa, diz ex-seleção inglesa

Espanhol, que retornou ao Atlético de Madrid, é tido como solução para os londrinos na visão de Peter Crouch

Atacante do Stoke City, Peter Crouch demonstrou estar preocupado com o Chelsea, atualmente uma divisão acima do seu Stoke City. Em entrevista ao Daily Mail, o jogador ressaltou que o time comandado por Maurizio Sarri deve “quebrar os cofres” para contratar o espanhol de volta.

"O Chelsea marcou o menor número de gols entre os seis primeiros (times da Premier). Um retorno de 38 dos 21 jogos não é suficiente para conquistar um título, independentemente da sua defesa. A única coisa que você precisa é de alguém para marcar 30 gols e eles não têm um jogador como Harry Kane, Mohamed Salah ou Sergio Aguero. Mas Diego Costa iria transformar a sorte do Chelsea e, se dependesse de mim, eu quebraria o cofre para contratá-lo", disse.



Por fim, Crouch comentou sobre os jogadores do setor ofensivo do Chelsea: “Eu gosto de Olivier Giroud, e Alvaro Morata são atacantes com grandes dons técnicos. Morata teve alguns bons momentos, mas não do tipo que você esperaria de alguém que chegou por um preço tão alto”.