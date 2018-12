Chelsea irá oferecer 77 milhões de euros por Isco em janeiro, diz jornal

O meia espanhol vive situação difícil no Real Madrid, pois quase não é utilizado por Solari

Isco Alarcón pode estar com os dias contados no Real Madrid. O jornal As informa que o Chelsea entrou na disputa com outros ingleses para contratar o meio-campista do time da capital espanhola. Citando o The Sun, a publicação informa que os Blues devem oferecer 77 milhões de euros (cerca de R$ 340 milhões) pelo passe do atleta.

A proposta que o Chelsea fará ainda contaria com um salário semanal de 277 mil euros (cerca de R$ 1.2 milhão).

Isco vive um período complicado no Real Madrid. Amado pelo ex-treinador do clube, Julen Lopetegui, o meio-campista tem tido pouco tempo em campo e pouco espaço no 11 titular. Sob o comando do novo treinador do Real, o camisa 22 atuou em apenas 292 minutos (divididos em sete partidas) e marcou dois gols.

(Foto: Getty Images)

Não é apenas o Chelsea que tem interesse na contratação do espanhol. O Manchester City também tem a pretensão de contar com o atleta. Seria uma adição que faria muito sentido para o estilo de jogo proposto por Pep Guardiola.

Além disso, o Arsenal do Unai Emery também tem a intenção de levar o jogador da seleção. Ele pode chegar para a vaga de Aaron Ramsey, que terá seu contrato vencido ao final da temporada e tudo indica que não haverá uma renovação.