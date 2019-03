Chelsea: "depois do 6 a 0, dissemos 'já chega'", diz Pedro sobre reação

Os Blues perderam apenas duas das últimas seis partidas desde a humilhante derrota no Eithad Stadium

Pedro Ledesma, atacante do Chelsea, revelou que o elenco dos Blues exigiu uma mudança entre eles após a humilhante derrota por 6 a 0 para o Manchester City em fevereiro.

“Nós dissemos ‘já chega’. Falei durante a semana sobre a situação com meus companheiros, mas agora estamos todos concentrados em alcançar os quatro primeiros da tabela da Premier League”, relatou o espanhol em entrevista à Sky Sports.

A equipe de Maurizio Sarri sofreu uma derrota embaraçosa no Eithad Stadium em 10 de fevereiro. Perdendo por 4 a 0 aos 25 minutos de jogo. Foi um dos vários resultados ruins em poucas semanas para o Chelsea, já que haviam sofrido uma derrota por 4 a 0 para o Bournemouth dois jogos antes.

“A coisa mais importante para nós é tentar vencer todos os jogos. Todos são como uma final, porque é muito importante ganhar pontos, tentar vencer todos os jogos, caso contrário, será muito difícil de se classificar”, disse Pedro.

O jogador vive sua melhor forma na equipe inglesa, tendo marcado oito gols em 16 jogos no campeonato, e dá o crédito de sua evolução ao técnico Maurizio Sarri.

"É provavelmente a melhor forma que já estive. Maurizio é muito claro com suas idéias e isso é bom para mim porque eu corro, pressiono e recupero a bola. Eu fico perto do alvo para marcar gols e ajudar meu time - isso é bom. Eu falo muito com ele sobre o meu papel em campo e estou confortável jogando no alto, e eu gosto disso", concluiu.

Os Blues perderam apenas dois dos seis últimos jogos desde o vexame para o City, sendo uma derrota para o Manchester United e depois nos pênaltis para o próprio City na final da Copa da Inglaterra, e receberam elogios por seu empenho neste último duelo.

A equipe está atualmente em sexto lugar na tabela da Premier League, ficando a dois pontos do United, quarto colocado e um do Arsenal. Além disso, possuem um jogo a menos que os dois times acima dele.