Chelsea define valor para Hazard ser negociado com Real Madrid

Blues exigem 100 milhões de libras para liberar o capitão da Bélgica

Os rumores envolvendo a saída de Eden Hazard para o Real Madrid seguem em alta. Desta vez, de acordo com o jornal "Telegraph", os Blues estabeleceram o valor de 100 milhões de libras, cerca de R$ 475 milhões para liberar o belga.

Com contrato até 2020, o jogador permanece na minha dos merengues, que ainda estudam a possibilidade de realizar uma proposta antes do encerramento da janela de transferências (31 de janeiro).

No entanto, considerando o valor alto, o Real Madrid pode aguardar até o término do contrato para conseguir o jogador a custo zero.