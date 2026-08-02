O Chelsea se reforçou oficialmente com Valentín Barco. O argentino chega do RC Strasbourg, que, assim como o gigante londrino, pertence à BlueCo e ao proprietário Todd Boehly. Barco assinou até meados de 2033 em Stamford Bridge.
Barco, que ainda tem apenas 22 anos, começou a carreira em seu país, no Boca Juniors, onde fez sua estreia profissional aos 16 anos. Em 2024, transferiu-se para o Brighton & Hove Albion por pouco menos de dez milhões de euros.
Barco ainda não estava pronto para a Premier League e foi emprestado, em sequência, a Sevilla e Strasbourg. Este último o contratou em definitivo em 2025 por dez milhões de euros.
O meio-campista central, que também pode atuar pelo lado esquerdo, teve uma temporada forte na França e registrou, além de três gols, nove assistências.
O Chelsea se convenceu e vai transferir um valor equivalente a quase 40 milhões de euros ao Strasbourg, que no início deste verão europeu também viu o capitão Emmanuel Emegha se transferir por 25 milhões de euros para os Blues.
Barco agora também já pode se considerar cinco vezes internacional pela Argentina. O canhoto também foi incluído neste verão na convocação da Copa do Mundo do técnico Lionel Scaloni, embora tenha atuado apenas na última partida da fase de grupos, contra a Jordânia (19 minutos).
Incluindo Barco, o Chelsea já gastou quase 400 milhões de euros neste verão em novos jogadores. A maior parte disso foi gasta com Morgan Rogers (138 milhões), embora Maxence Lacroix (61), Marco Palestra (57) e Geovany Quenda (50) também não tenham sido baratos.