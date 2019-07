Chelsea contrata Kovacic por R$ 200 milhões. E vai precisar parar por aí

Meio-campista estava por empréstimo no Stamford Bridge e teve a cláusula de compra acionada pelos Blues, que estão impossibilitados de contratar

O completou a contratação de Mateo Kovacic por 45 milhões de euros (R$ 194,92 milhões na cotação atual). O jogador, muito provavelmente, será a única contratação do clube neste mercado da bola.

Kovacic esteve por empréstimo no Stamford Bridge e se mostrou capaz de defender o time inglês em definitivo, apesar da punição do clube na janela de transferências.

O valor da transferência do jogador de 25 anos foi definido na semana passada. Na sequência, ele acertou um compromisso de cinco temporadas com o atual campeão da .

O jogador da seleção croata fica em Londres após 51 aparições pelo Chelsea no decorrer da última temporada, sob a batuta de Maurizio Sarri.

"Eu realmente aproveitei a minha temporada por empréstimo no Chelsea. Eu me sinto confortável no clube e gosto muito de Londres e da Premier League. Estou muito feliz por ter a chance de permanecer em definitivo", afirmou.

"Nós tivemos um ano bem-sucedido, vencendo a Europa League e espero que eu possa fazer uma grande contribuição nas próximas temporadas", acrescentou.