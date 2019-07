Chelsea: chegada de Lampard deve facilitar renovação com Hudson-Odoi

Treinador teria conversado com o atacante, que já considera permanecer nos Blues

Novo técnico do , Frank Lampard conversou com Callum Hudson-Odoi na tentativa de convencê-lo a ficar no clube e a tendência é que o jogador permaneça em Stamford Bridge.

Os Blues têm tentado segurar o atacante há mais de um ano, mas Odoi, que teve poucas oportunidades entre os titulares de Maurizio Sarri na temporada passada, estava desanimado e despertou o interesse do Bayern de Munique, que fez várias ofertas pelo jogador, mas os londrinos recusaram negociá-lo.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste do serviço por um mês grátis!

Mais artigos abaixo



(Foto: Getty Images)

O cenário, no entanto, teria mudado com a chegada de Frank Lampard ao comando do Chelsea, que, inclusive, já teria conversado com o jogador de 18 anos.

Odoi - considerado sensação do futebol inglês e um dos candidatos ao Prêmio Golden Boy - deve renovar contrato com o Chelsea por mais cinco temporadas e receberá aproximadamente 100 mil libras por semana.