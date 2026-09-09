O Chelsea se classificou para as oitavas de final da Copa da Liga Inglesa após um segundo tempo bizarro contra o Leeds United. Os Blues perdiam por 0 a 2 aos 51 minutos, mas acabaram vencendo por impressionantes 6 a 3.
O Chelsea, onde Jorrel Hato esquentou o banco durante toda a partida, saiu atrás no meio da primeira etapa com um gol de Tarik Muharemovic, que pouco antes já havia desperdiçado uma grande chance de abrir o placar.
O Leeds foi para o intervalo em vantagem e também começou muito bem o segundo tempo, no qual Brenden Aaronson precisou de menos de três minutos para ampliar o placar.
Uma zebra parecia estar a caminho, mas nada disso se confirmou. Cole Palmer, que entrou no início do segundo tempo, chamou a responsabilidade e, com dois gols, fez com que o Chelsea já estivesse novamente em igualdade no minuto 55.
O Chelsea estava com o momento a seu favor e virou o jogo com Pedro Neto, após o que Danny Welbeck também deixou sua marca. A assistência nos gols do 2 a 2, 3 a 2 e 4 a 2, aliás, foi de Morgan Rogers, contratação da última janela de verão.
O Leeds não se deu por vencido tão facilmente e diminuiu com Dominic Calvert-Lewin, mas a esperança de um resultado positivo logo desapareceu quando Valentín Barco fez o 5 a 3 pouco depois.
O argentino também foi crucial nos acréscimos para o 6 a 3. Com seu passe, ele deixou Welbeck em condições de marcar seu segundo gol na noite: 6 a 3.