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O Chelsea avalia a contratação do meio-campista Yasin Ayari, do Brighton, após as negociações por um novo contrato ficarem paralisadas. O vínculo do jogador da seleção da Suécia termina no fim da temporada, enquanto Xabi Alonso ainda busca acrescentar um meio-campista ao seu elenco após a venda de Enzo Fernandez ao Manchester City no último dia da janela de transferências do verão. Galatasaray e AC Milan também monitoram o jogador.

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Chelsea acompanha situação contratual de Ayari

Ayari se tornou um dos jogadores mais importantes do Brighton nesta temporada, firmando-se sob o comando de Fabian Hurzeler com atuações cheias de energia e gols importantes. O meio-campista, que chegou ao Brighton vindo do AIK em 2023, marcou duas vezes em seis jogos pela equipe, que ocupa o terceiro lugar na Premier League e tem o melhor ataque da competição.

TEAMtalk apurou que a incerteza sobre seu futuro atraiu o interesse do Chelsea e de vários outros grandes clubes da Europa. O Chelsea vê o versátil jogador da seleção sueca como uma possível opção para reforçar o meio-campo.

Brighton tem opção de prorrogar contrato até 2028

O contrato de Ayari termina no fim da temporada, embora o Brighton tenha a opção de prorrogá-lo por um ano, até 2028. As negociações por um novo vínculo de longo prazo encontraram dificuldades, apesar de as conversas se estenderem por vários meses.

O Brighton quer manter o meio-campista e vem trabalhando para chegar a um acordo ou acionar a cláusula de prorrogação para proteger seu valor de mercado, estimado em cerca de € 50 milhões (£ 42 milhões). Ayari não se pronunciou publicamente sobre o assunto, tendo dito anteriormente apenas que a situação seria resolvida no momento oportuno.

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Alonso busca substituto para Fernandez no meio-campo

Alonso quer contratar um meio-campista após a transferência de Fernandez para o Manchester City. No fim do verão europeu, o Chelsea tentou contratar Manu Kone e Lamine Camara, mas não teve sucesso. O diretor esportivo Paul Winstanley também conhece bem Ayari por seu trabalho anterior no Brighton.

Tópicos relacionados

O Chelsea tem contratado jogadores do Brighton com frequência nas últimas janelas de transferências: Marc Cucurella, Robert Sanchez, Moises Caicedo, Joao Pedro e Danny Welbeck se transferiram para Stamford Bridge. No entanto, Alex Scott, destaque do Bournemouth, continua sendo o principal alvo do Chelsea para o meio-campo.

Galatasaray e Milan estão entre os interessados em Ayari

O Chelsea enfrentará concorrência, já que Galatasaray, Fenerbahce e Milan acompanham Ayari de olho na janela de janeiro. Newcastle, Arsenal, Manchester United e Liverpool também foram mencionados.

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O Brighton segue determinado a mantê-lo e, com o interesse de outros clubes crescendo, a situação contratual do jogador deve continuar difícil à medida que janeiro se aproxima.



