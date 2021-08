Chelsea arrisca 'estratégia Southgate' com Kepa nos pênaltis - e tem final feliz na Supercopa

O jogador entrou no último minuto da prorrogação apenas para a disputa de pênaltis... e saiu como herói

Nem sempre trocar suas peças antes de uma disputa de pênaltis decisiva dá errado. É o que provou o Chelsea na vitória sobre o Villarreal, pela Supercopa da Uefa, nesta quarta-feira (11).

Faltando um minuto para o término do segundo tempo da prorrogação, o treinador do clube inglês, Thomas Tuchel, decidiu por tirar seu goleiro titular, Édouard Mendy, para colocar Kepa Arrizabalaga, apostando em seu talento nas disputas de pênalti.

A mudança gerou comparações com o que o técnico da seleção da Inglaterra, Gareth Southgate, decidiu fazer na final da Euro 2020, colocando Jadon Sancho, Bukayo Saka e Marcus Rashford para cobrar os pênaltis decisivos, mesmo que os três jovens jogadores estivessem em tese frios na partida.

Na ocasião, todos os três desperdiçaram suas cobranças e o English Team terminou com o vice-campeonato. Mas Kepa contrariou a escrita da Euro e acabou por decidir a Supercopa.

Sob os aplausos de Mendy, o basco de 26 anos defendeu duas cobranças e o Chelsea se sagrou campeão. Chance de um novo começo para o contestado arqueiro reserva dos Blues - que vale lembrar, custou 80 milhões de euros.

Na entrevista pós-jogo, Tuchel justificou a mudança afirmando que dados adquiridos pelo setor de scout do clube mostravam que Kepa tem melhor aproveitamento do que Mendy em cobranças de pênalti. Mesmo com o "aval" dos números, uma escolha corajosa: se o basco não brilhasse na decisão, não seria preciso ser nenhum gênio para saber que a troca recairia negativamente sobre o treinador.

Como curiosidade, em 2019, Kepa esteve no outro lado da situação: na final da Copa da Liga Inglesa, seria substituído por Cabellero justamente para uma disputa de pênaltis, após o jogador sofrer um leve toque. Mas ele se recusou a sair, pegou apenas uma das cobranças e viu o Manchester City sair campeão do torneio.