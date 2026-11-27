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O Chelsea contratou Mohamed Zongo, adolescente de Burkina Faso que irá para Stamford Bridge depois de completar 18 anos no ano que vem. Inicialmente, a expectativa era que o meio-campista se juntasse ao Strasbourg, clube do mesmo grupo, mas ele impressionou tanto nos testes que o Chelsea decidiu antecipar sua chegada. A decisão veio poucas semanas depois de sua estreia pela seleção principal contra a Argentina, em Buenos Aires.

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Chelsea muda de planos após testes

Zongo assinou um pré-contrato no centro de treinamento do Chelsea, em Cobham, após completar 17 anos na quinta-feira, segundo o Evening Standard. A BlueCo, dona do Chelsea e do Strasbourg, fechou um acordo pelo jogador em dezembro de 2025. O plano inicial era enviá-lo ao clube francês.

O atual clube de Zongo em Burkina Faso afirmou que a direção do Chelsea mudou de planos depois que ele impressionou nos testes. Como os clubes ingleses não podem registrar formalmente jogadores vindos do exterior antes de completarem 18 anos, a expectativa é que ele chegue no início da janela de transferências de janeiro de 2028.

Estreia pela seleção principal contra a Argentina

Zongo ainda não disputou um minuto sequer no futebol profissional por clubes, mas estreou pela seleção principal aos 16 anos no mês passado. Ele entrou no segundo tempo da derrota por 7 a 0 para a Argentina, em amistoso disputado em Buenos Aires.

Ele chamou a atenção pela primeira vez na Copa do Mundo Sub-17 de 2025, no Catar, ao marcar o gol da vitória de Burkina Faso sobre a Alemanha nas oitavas de final, antes da eliminação para a Itália nas quartas. O meia-atacante terminou o torneio com dois gols e três assistências em seis jogos e também havia sido associado ao Villarreal.

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Mais uma negociação entre Chelsea e Strasbourg

O acordo é o mais recente movimento envolvendo os dois clubes da BlueCo. Andrey Santos, Mike Penders, Ben Chilwell e Filip Jorgensen deixaram o Chelsea rumo ao Strasbourg, por empréstimo ou em definitivo, enquanto Emmanuel Emegha e Valentin Barco fizeram o caminho inverso neste verão, rumo ao oeste de Londres.

O Chelsea segue em busca de jovens talentos e também intensificou o interesse na promessa do Como Jacobo Ramon . A BlueCo comprou o Chelsea de Roman Abramovich em maio de 2022, antes de adquirir uma participação de quase 100% no Strasbourg.

Zongo terá de esperar até 2028

Zongo agora terá de esperar até janeiro de 2028 para começar oficialmente sua trajetória no Chelsea, depois de ser observado por olheiros de vários grandes clubes europeus enquanto se destacava na Copa do Mundo Sub-17.