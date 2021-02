"Cheirinho" de Galhardo e provocação de Braz viram combustível extra para Fla e Inter

Vestiários tomam ciência das palavras do adversário e dão tom de motivação a mais na briga pelo título

Em clima de "mata-mata" Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo (21), no Maracanã, pelo Brasileirão. Separados por apenas um ponto na tabela e há dois jogos do término do campeonato, as equipes acrescentam ingredietes e deixam o confronto ainda mais "picante".

Desde o Grenal, em que o Inter ganhou do maior rival nos minutos finais, os Rubro-Negros carregam consigo uma provocação de Thiago Galhardo. Na ocasião, depois da partida, em uma live em seu Instagram, o meia fez o gesto do "cheirinho", zoação que ficou para os flamenguistas em 2018

Muitos colorados disseram que a provocação foi em resposta a uma outra provocação vinda dos gremistas depois do empate no jogo do primeiro turno. Mas segundo Zinho, Galhardo estava realmente falando para torcedores do Flamengo.

O ex-jogador, em participação num programa ao vivo na ESPN, disse que tinha conversado com Galhardo e ele explicou que a provocação foi feita para torcedores do Flamengo que o criticaram durante a live. Desde então, jogadores do time Rubro-Negro tomaram conhecimento, assim como todo vestiário.

Thiago Galhardo tirando onda com o Flamengo



Óh o Cheirinho de novo aí 👃pic.twitter.com/2QcsuEUmo0 — Fontes da Colina (@fontes_colina) January 24, 2021

Há até uma promessa de revide caso o Flamengo conseguida passar o Internacional na tabela e conquistar o título do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, os torcedores também fazem questão de lembrar das palavras de Thiago Galhardo.

No último final de semana, mais um capítulo para esquentar o jogo. O presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, reclamou publicamente do gol de Gabigol, que deu a vitória ao Flamengo sobre o Corinthians. O tento foi validado pelo VAR.

Para Barcellos, mesmo com a validação do VAR, o gol estava impedido. No entanto, a partida entre Vasco e Inter também teve lance polêmico, mas por conta de problemas no sistema, não foi possível utilizar as linhas do VAR e o gol de Rodrigo Dourado foi validado.

"No outro jogo o impedimento me pareceu claro e mesmo com o auxilio das linhas, qualquer um de nós olhar de forma clara, vai ver que o atacante (Gabigol) estava na frente do que passa a bola. Agora é a hora da onça beber água, nós não vamos aceitar de nenhuma maneira interferências externas".

Durante esta semana, em entrevista coletiva, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, ironizou as reclamações do presidente do Internacional e alfinetou o mandatário colorado.

"Acho que ele nao esta acostumado a chegar nas finais, se empolgou um pouco. Com o maior respeito que a gente tem com o Internacional, o presidente chegar e ficar gritando isso não adianta. A CBF está atenta, nós estamos atentos. Não está acostumado, está empolgado. Até merece, o time dele está bem, mas tem que ter mais cuidado com a louça", disse Braz.

As declarações do vice-presidente não soaram bem nos bastidores do Inter e a diretoria colorada decidiu usa-lás para tentar motivar ainda mais o elenco. Em caso de vitória do time de Abel Braga, vale ressaltar, o título vai direto para o Rio Grande do Sul.

Os colorados também decidiram mostrar aos atletas jornais do Rio de Janeiro que tratam com otimismo um possível título do Flamengo.

Olhaí! Contagem regressiva pro Flamengo comemorar o título! É só uma questão de tempo. pic.twitter.com/nx2i9HaWmc — 🇦🇹Fabiano Baldasso🇦🇹 (@FabianoBaldasso) February 15, 2021

Flamengo e Internacional se enfrentam neste domingo, às 16h, no Maracanã. O time Rubro-Negro tem 68 pontos e o Colorado 69. Em caso de vitória, o Inter ergue a taça. Em caso de empate ou derrota, a decisão fica para a última rodada.