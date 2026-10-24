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O zagueiro do Liverpool Ronald Araujo fez um relato contundente e sincero sobre sua luta contra a depressão, revelando que chegou a um “ponto de ruptura” que o obrigou a se afastar do futebol. O uruguaio, atualmente emprestado pelo Barcelona ao clube de Anfield, admitiu que as pressões do futebol profissional e os problemas pessoais se tornaram insuportáveis durante seu período na Espanha.

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Uma expulsão como estopim e o afastamento dos gramados

Em novembro passado, o jogador de 27 anos entrou em uma espiral de depressão enquanto atuava pelo Barcelona. As dificuldades que já enfrentava chegaram a um ponto crítico após uma expulsão contra o Chelsea em Stamford Bridge. Depois daquela partida, sua família foi alvo de terríveis ameaças de morte, o que levou o zagueiro a finalmente enfrentar a piora de sua saúde mental.

Ao reconhecer a gravidade da situação,Araujo se afastou temporariamente do futebol. Durante o mês que passou longe do Barcelona, apoiou-se fortemente em sua fé cristã e começou a trabalhar com profissionais de psicologia para lidar com questões complexas que iam muito além do campo.

Getty Images

A busca por ajuda nos momentos mais difíceis

Em entrevista a Paul Joyce, do The Times, Araujo detalhou o profundo desgaste emocional que sofreu. O zagueiro de 27 anos explicou que a interrupção temporária da carreira foi absolutamente necessária para redescobrir sua paixão pelo futebol.

“Foi um período muito difícil”, admitiu Araujo. “Senti que precisava dar um passo atrás. Fazia muito tempo que eu não me sentia bem e não estava gostando daquilo que mais amo, que é o futebol.”

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O uruguaio destacou a importância de abandonar a aparência de invulnerabilidade e observou que o episódio em Stamford Bridge foi apenas o ponto de ruptura de problemas pessoais que já vinham de longa data. “Percebi que precisava reconhecer que precisava de ajuda e conversar não só com as pessoas mais próximas de mim, mas também com profissionais”, acrescentou. “Às vezes, você guarda as coisas para si e tenta bancar o homem forte, mas, na vida, é preciso conversar e falar abertamente sobre o que está passando.”

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Ele também explicou sua saída repentina do elenco do Barcelona no outono passado: “Tomei a decisão depois de ser expulso em Stamford Bridge porque aquele foi o ponto de ruptura. Eu simplesmente não conseguia continuar, mas não foi por causa de um único episódio. Muitas coisas vinham se acumulando, principalmente na minha vida pessoal, e eu não sabia como lidar com elas.

“Às vezes, as pessoas generalizam e presumem que, porque os jogadores de futebol ganham muito dinheiro, não podemos sofrer ou passar por dificuldades. Mas passamos pelas mesmas coisas que qualquer outra pessoa. A vida é mais do que futebol.”

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Um debate mais amplo no futebol

A franqueza de Araujo teve grande repercussão no mundo do futebol. Após o período inicial de afastamento, a comissão técnica do Barcelona e seus companheiros de equipe ofereceram apoio incondicional. Além disso, ao falar publicamente sobre sua vulnerabilidade, ele incentivou colegas de diferentes partes do mundo a compartilhar com ele, em particular, as dificuldades que também enfrentavam.

“Muitos jogadores de diferentes ligas entraram em contato comigo. Percebo isso quando converso com companheiros de equipe, não só no Liverpool, mas também na seleção”, revelou Araujo. “Há muitos jogadores passando por momentos difíceis, mas eles têm medo de falar disso publicamente. É importante se abrir, porque é quando você começa a se sentir melhor.”

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Agora em boa fase durante seu período de empréstimo em Merseyside, o zagueiro atribui àquela pausa decisiva a recuperação tanto de sua carreira quanto de seu bem-estar. “Fazer aquela pausa foi a melhor decisão que já tomei”, declarou. “Hoje me sinto bem, estou feliz e voltei a gostar de jogar futebol, e isso aparece em campo. Agora posso voltar a mostrar do que realmente sou capaz.”

Foco nas competições nacionais em dois países

Getty Images

Com a saúde mental agora em uma condição muito melhor, Araujo tentará manter a boa fase enquanto o Liverpool se prepara para receber o Brighton, que também vive um ótimo momento, pela Premier League. Enquanto isso, o Barcelona, clube ao qual o zagueiro pertence, terá um grande desafio na noite de domingo: enfrentar o arquirrival Real Madrid em um aguardado clássico.