Chegou o fim? Federação Francesa anuncia oficialmente a retirada de seu apoio a Infantino

A Federação Francesa de Futebol decidiu retirar seu apoio a Gianni Infantino nas próximas eleições presidenciais da Fifa, marcadas para março de 2027 no Marrocos.

O projeto de Infantino de vender participações da Copa do Mundo a fundos privados foi a gota d'água para diversas federações europeias, entre elas a Federação Francesa de Futebol.

De acordo com o jornal "L'Équipe", durante a reunião do comitê executivo da Federação Francesa de Futebol, nesta quinta-feira, Philippe Diallo, presidente da federação, anunciou oficialmente a retirada do apoio a Infantino, seguindo assim os passos de cerca de dez outros países europeus, entre eles Inglaterra e Itália, com expectativas de que outros países adotem medidas semelhantes nas próximas semanas.

Dessa forma, a Federação Francesa de Futebol se alinha à União das Federações Europeias de Futebol e a seu presidente, Aleksander Ceferin, que se empenham em derrubar o dirigente suíço.

Para lembrar, as próximas eleições presidenciais da Federação Internacional de Futebol (Fifa) serão realizadas em março de 2027, durante um congresso previsto para acontecer em Rabat, no Marrocos.

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