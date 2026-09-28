Em sua função como comentarista da ARD, o campeão do mundo de 2014 analisou a atuação da seleção alemã com palavras duras e também não se furtou a tocar na ferida.

"Não somos mais uma seleção de ponta, chegamos à mediocridade. Não conseguimos colocar o adversário na situação que queríamos para que algo acontecesse", declarou Schweinsteiger ao microfone da ARD.

Embora boas ideias pudessem ser vistas em alguns momentos, no geral a equipe da DFB não estaria gerando "pressão suficiente" para colocar adversários de qualidade em dificuldade. No empate por 1 a 1 contra a Holanda na última quinta-feira, a equipe alemã ainda teria "feito melhor", avaliou Schweinsteiger.

No geral, porém, o ex-meio-campista do Bayern de Munique sentiu falta de jogadores "que fazem a diferença". Na equipe grega, ele os identificou em Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis e Vangelis Pavlidis.

Mas isso explicitamente não seria uma crítica ao técnico da seleção, Klopp. Afinal, o treinador convocou muitos jogadores que, em parte, ainda nunca haviam estado juntos em campo. "Klopp não é mágico. É trabalho duro. Mas os jogadores também precisam se questionar um pouco: é só isso?", disse Schweinsteiger.

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Como está a situação do grupo da equipe da DFB na Nations League?

Questionado sobre a crítica de seu antigo companheiro de seleção, o capitão Joshua Kimmich afirmou que, no momento, eles estão muito longe de ser uma equipe de ponta. "É preciso dizer isso. O que caracteriza uma equipe assim é que ela vence adversários supostamente mais fracos, e nós não fizemos isso. Não vencemos a Holanda e hoje perdemos. Mas isso não é decisivo agora."

Contra o campeão europeu de 2004, a equipe da DFB foi a ligeiramente superior ao longo dos 90 minutos, mas não conseguiu transformar a dominância em chances de gol. A Grécia, por sua vez, explorou contra-ataques perigosos repetidamente, inclusive no 0 a 1 decisivo, marcado por Dimitrios Kourbelis aos 74 minutos.

Com a derrota, a equipe de Klopp agora ocupa o terceiro lugar do Grupo 2 da Nations League após duas rodadas. A Grécia lidera com seis pontos, seguida pela Holanda, com quatro. O próximo adversário da seleção da DFB será a ainda zerada Sérvia, na próxima quinta-feira.