Aleksander Ceferin, presidente da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), lançou um ataque contundente contra Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), durante sua presença na assembleia geral da Associação de Clubes Europeus.

Ceferin quer aproveitar o atual momento de fragilidade de Infantino para forçar o suíço a renunciar ao cargo, especialmente após a crise gerada pela oferta de venda de parcelas dos direitos comerciais da Copa do Mundo, antes que o presidente da FIFA recuasse em sua proposta sob forte pressão.

Ceferin disse em seu discurso: "Há cerca de 200 anos, Hans Christian Andersen escreveu a história 'A Roupa Nova do Imperador'. Todos nós conhecemos essa história. Um imperador convencido de que veste roupas luxuosas, roupas que lhe disseram que só os tolos ou os indignos não conseguem ver. Sua corte finge acreditar em tudo isso até que uma criança diz em voz alta o que todos veem: o imperador está nu".

E acrescentou, conforme noticiado pela rede "Foot Mercato": "Talvez a moral dessa história seja que as palavras adocicadas não conseguem mudar verdades incômodas. E o mundo do futebol ouviu recentemente algumas palavras bastante adocicadas. 'Desenvolvimento', 'democracia', 'consulta' — palavras que, na realidade, são usadas para descrever exatamente o contrário".

E continuou: "Vender parte do futuro do futebol não se torna 'desenvolvimento' apenas por ser chamado de 'desenvolvimento'. Impor um fato consumado às federações nacionais não é 'democracia', mesmo que assim seja chamado. Independentemente do valor pago. E o sigilo não se torna 'consulta' apenas por ser assim chamado. Quantas vezes isso ainda vai se repetir em seus clubes antes que o mundo diga 'basta'? Pois bem, meus amigos, acredito que chegou a hora de dizermos 'basta'".



