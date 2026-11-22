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Luciano Spalletti alcançou uma marca histórica à frente da Juventus no domingo, ao comandar seu 600º jogo na Serie A. O experiente técnico aproveitou a ocasião para falar sobre as especulações a respeito de seu futuro após uma atuação dominante no segundo tempo contra o Venezia, no Allianz Stadium.

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Spalletti alcança marca histórica em meio à pressão

O técnico da Juventus, Spalletti, comemorou seu 600º jogo à beira do campo na Serie A com uma vitória convincente por 4 a 0 sobre o Venezia , mas a tarde começou em um clima bem mais hostil. A Juventus foi vaiada por sua própria torcida no intervalo, quando havia poucos indícios de que acabaria conquistando um resultado tão expressivo contra a equipe de Davide Nicola.

Questionado sobre seu futuro e seus objetivos após alcançar uma marca tão significativa no futebol italiano, o ex-técnico do Napoli respondeu com bom humor aos rumores. “Com tudo o que as pessoas dizem, qual é o seu objetivo na carreira depois de chegar a 600 jogos? A resposta é chegar ao 601º, porque tudo pode acontecer no futebol”, brincou na entrevista após a partida.

Woltemade muda o jogo

A virada de rumo da partida começou no intervalo, quando Nick Woltemade entrou após uma lesão de Kerim Alajbegovic. O substituto teve impacto imediato e abriu o placar depois que uma finalização mal executada de Weston McKennie caiu em seu caminho. O gol deu início a uma mudança notável: Teun Koopmeiners marcou o segundo, antes de Juan Cabal fazer o terceiro de cabeça. Randal Kolo Muani completou a goleada por 4 a 0 em um pênalti que ele próprio sofreu.

O experiente treinador fez questão de dar crédito aos jogadores pela mudança de postura após o intervalo e observou que a equipe finalmente adotou uma ideia coletiva que havia faltado nos primeiros 45 minutos. “Eles voltaram para o segundo tempo fazendo escolhas, tomando decisões, com mais fluidez nos passes e tentando jogar com uma ideia de equipe”, disse Spalletti à DAZN Italia.

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O desafio de encontrar uma função para Kolo Muani

Apesar do gol de Kolo Muani, Spalletti admitiu que o ex-atacante do Paris Saint-Germain ainda está se adaptando a uma função que não combina naturalmente com suas características. “Concordo que Kolo Muani se sente mais à vontade pela esquerda, mas, com todos esses jogos, preciso de alguém que possa atuar como centroavante”, explicou o técnico ao falar sobre a formação tática. A vitória também foi crucial para a Juventus, que chegou a 21 pontos e subiu para o sexto lugar na tabela, cinco pontos atrás do Como, quarto colocado.

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Spalletti explicou os problemas de profundidade do elenco que limitam suas opções e observou que outros jogadores de lado de campo, como Nico Gonzalez, Francisco Conceicao e Edon Zhegrova, disputam espaço pelas pontas. “Então preciso estimulá-lo, mostrar que ele pode fazer isso pelo centro, mas ele tem de criar esse espaço com sua atitude para poder atacar esses espaços. Quando recebe a bola com um adversário às suas costas, ele mostrou que não é algo de que goste, mas pode chegar a essa posição em vez de apenas ficar parado, pronto para receber a bola”, acrescentou.

Em busca de regularidade além dos momentos de brilho

O técnico também reservou elogios e críticas a Edon Zhegrova, que personificou os contrastes da atuação da Juventus. Zhegrova foi fundamental na criação de chances, mas também frustrou a comissão técnica em momentos de descuido defensivo. A Juventus agora terá uma semana movimentada: recebe o Omonoia pela Liga Europa na quinta-feira e visita o Como no domingo.

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“Zhegrova é um jogador incrível, porque às vezes faz coisas que nem ele consegue explicar. Ele tem essa genialidade e, quando algo parece impossível, aparece com um lance que não está em nenhum manual de tática. Ainda assim, às vezes fica perambulando, desliga-se do jogo e perde a bola, como naquela vez em que Bremer teve de aparecer para resolver. Ter essa atitude no futebol se torna fundamental, porque apenas alguns momentos não bastam: é preciso manter a regularidade durante toda a partida”, concluiu Spalletti.