Chegada de Wout Weghorst causa frustração no elenco do FC Twente: “Ele está bravo, irritado!”

Wout Weghorst começou como titular logo após sua chegada ao FC Twente, na fase de qualificação da Liga Europa contra o Ferencváros, mas isso ainda não se mostrou um sucesso absoluto. Ainda assim, ele mantém sua vaga entre os titulares para o jogo de volta, como anunciou John van den Brom na coletiva de imprensa.

Nem todo mundo concorda com isso. Muitos torcedores do Twente acham que Sam Lammers deve começar no comando do ataque, e nisso receberam o apoio dos jornalistas presentes na semana passada. Van den Brom, porém, não quer saber dessa discussão, como voltou a demonstrar nesta quarta-feira.

“Eu normalmente não sou assim, mas se você faz a mesma pergunta três vezes, eu fico irritado”, disse o treinador do Twente. “É chato que isso tenha sido transmitido justamente dessa forma. Nós fizemos a escolha de jogar com o Wout, porque tínhamos a sensação de que a chance dele poderia aparecer a qualquer momento.”

O próprio Lammers também está convencido de sua capacidade e se destacou na semana passada com um hat-trick em um amistoso contra o FC Emmen. “Ele reagiu de forma excelente”, diz Van den Brom sobre isso. Isso não muda o fato de que Lammers, que na temporada passada era o centroavante titular, está frustrado.

“Claro que ele está bravo e frustrado. Eu também sentei no banco muitas vezes”, afirmou Van den Brom. “Se você não entra, fica irritado, e tem que ser assim mesmo. Mas são tipos de jogadores totalmente diferentes. Os dois podem nos ajudar.”

Ainda assim, o Twente não vai se desviar do plano para o jogo de volta em torno de Weghorst. “Wout esteve o tempo todo em duelo com dois grandes zagueiros centrais, mas mesmo assim consegue chegar às posições certas. Então essa bola também precisa chegar. A sintonia pode, não, precisa melhorar.”

“Não quero revelar tudo, porque também há húngaros aqui na sala, mas acho que estamos trabalhando muito nisso. Há muitas possibilidades ao redor do Wout. Acho que amanhã vocês vão ver como vamos dar forma a isso. Wout é um predador dentro da área. É uma pena que isso não tenha saído bem na semana passada”, concluiu Van den Brom.

O Twente precisa reverter nesta quinta-feira, no jogo de volta na Hungria, a desvantagem de 2 a 1. Se conseguir, vai se classificar para a terceira fase preliminar da Liga Europa. Em caso de derrota, terá de buscar a vaga no futebol europeu por meio das fases preliminares da Conference League.