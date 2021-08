Chegada de reforços e boa fase de "reservas" acirram disputa no Flamengo de Renato Gaúcho

Treinador recuperou jogadores e ganhou boas opções no elenco; Vitinho se destaca

O Flamengo foi na Europa e trouxe Andreas Pereira e Kenedy por empréstimo. Os atletas, que pertencem a Manchester United e Chelsea, respectivamente, não terão moleza na briga por espaço no time. Isso porque, nas posições em questão, além dos titulares absolutos, quem vem entrando tem dado conta do recado e agradado demais ao técnico Renato Gaúcho.

Andreas Pereira, por exemplo, deixou claro a Renato que gostaria de jogar como segundo volante. O dono da posição no time titular atualmente é Diego Ribas. Capitão e super respeitado pelo elenco, não é considerado unanimidade entre os torcedores, mas tem muita moral com o treinador.

A idade, que traz mais desgaste com a dura sequência de jogos, pode ser uma aliada de Andreas Pereira, que ainda terá que brigar com Thiago Maia pela posição. O volante, inclusive, se sente confortável atuando tanto como primeiro quanto como segundo homem do meio-campo. Diante do Grêmio, na última quarta-feira (25), teve grande atuação ao ser acionado no segundo tempo.

Thiago deu poder de marcação, dinâmica ao meio-campo e boa saída de bola ao time do Flamengo. O jogador, que está emprestado pelo Lille, fez boa dupla com Willian Arão. Arão, inclusive, é peça-chave para Renato Gaúcho e não deve ter a posição ameaçada nesse momento.

Mais à frente, para Kenedy ficar de olho, Bruno Henrique é um dos jogadores mais decisivos da equipe, além de ser uma válvula de escape com sua velocidade. Já Everton Ribeiro tem características bem diferentes do novo reforço. Uma eventual saída do time titular implicaria em uma mudança forte na estrutura e, principalmente, no modelo de jogo.

Vitinho e Michael estão sendo acionados com frequência por Renato Gaúcho. Dos 13 jogos do atual treinador no comando da equipe, Vitinho participou de 12, enquanto o camisa 19 foi acionado em todos eles.

Desde que Renato assumiu a equipe, Vitinho soma seis gols e quatro assistências, uma participação em gols a cada 38 minutos. É o jogador que precisa de menos tempo para marcar, tudo isso vindo do banco de reservas.

Com 3 gols desde a chegada do atual treinador, Michael caiu nas graças de Renato. Além da velocidade, o atleta costuma ajudar demais na marcação, sobe ao ataque e volta para recompor na mesma intensidade. Renato chegou a pedir a contratação do camisa 19, no início do ano, quando ainda era treinador do Grêmio.

Forte em três competições, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores, Renato tem ótimas opções para acirrar a briga por espaço na equipe e só quem ganha com isso é o Flamengo.