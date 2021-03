Chegada de Palacios atrasa e anúncio deve ser feito pelo Inter no final de semana

O chileno, cuja chegada já está praticamente sacramentada, deve desembarcar em Porto Alegre para assinar contrato nos próximos dias

O atacante chileno Carlos Palacios deve desembarcar em Porto Alegre neste final de semana, onde irá assinar contrato de três anos com o Internacional . A expectativa era de que o anúncio oficial da contratação do jogador acontecesse nesta sexta-feira (19), mas um contratempo de última hora acabou atrasando a chegada do primeiro reforço da gestão do presidente Alessandro Barcelos.

“A contratação está muito bem encaminhada, mas só vamos confirmar quando o Palacios chegar em Porto Alegre, realizar os exames e assinar contrato. Estamos adquirindo 95% do vínculo junto ao Unión Española”, destacou o mandatário colorado.

Carlos Palacios é tratado como a nova joia do futebol chileno. O atacante foi convocado para defender o seu país no amistoso contra a Bolívia , no próximo dia 26 de março. O presidente admitiu à reportagem da Goal que Palacios está no radar do Inter desde a temporada passada.

“Palacios é muito bom jogador, estamos acompanhando desde o ano passado, quando eu era vice de futebol. Tentamos no ano passado, mas o Unión Española não aceitou negociar, agora felizmente conseguimos a contratação e o que ajudou muito foi a vontade do Palácios em jogar no Inter, times argentinos queriam o Palácios, mas ele preferiu vir jogar no Internacional”, finalizou Barcelos. O time chileno, classificado para a pré-Libertadores, acabou sendo eliminado pelo Independiente del Valle na segunda fase da competição.

A capacidade de contratação do Inter é, em grande parte, ajudada pelo alívio da folha de pagamento que vem sendo realizado nas últimas semanas, quando nomes como os laterais Zeca, Dudu e Uendel, o goleiro Keiller e os atacantes Bruno José, Guilherme Pato e Leandro Fernández foram emprestados ou tiveram seus vínculos encerrados pelo clube gaúcho.