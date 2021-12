Chegada de Mbappé e primeira tríplice coroa, as metas do Real Madrid em 2022

O ano de 2021 já está acabando e, com ele, muitos clubes europeus já começam a traçar seus planejamentos para 2022 - mesmo com a temporada em andamento.

O Real Madrid, por exemplo, começa a contar pontos para pensar no título de La Liga, ou até mesmo passar de fase nas oitavas de final da Champions League contra o PSG.

Ainda assim, a equipe espanhola tem algumas metas esportivas e finceiras para alcançar no próximo ano. O clube quer inaugurar seu novo estátio, que está sendo totalmente remodelado, além de tentar contratar Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain.

A GOAL te mostra alguns planos do Real Madrid para 2022.

Tríplice Coroa

Quanto aos três títulos importantes, o Real Madrid largou bem em La Liga, onde é líder e tem os dois principais rivais, Atlético de Madrid e Barcelona a uma distância considerável. Depois de perder muitos pontos importantes na temporada passada, a equipe, agora, de Ancelotti quer agarrar o título nacional.

Na Copa do Rei, o Real Madrid vai iniciar sua campanha no dia 5 de janeiro. A equipe, que não conquista a competição desde 2014, quer ir com tudo para a copa. Na ocasião, a equipe justamente comandada por Ancelotti derrotou o Barcelona, com um show de Gareth Bale.

Agora, o grande desafio é sem dúvidas a Liga dos Campeões, já que a equipe está há três anos sem conquistar a competição. Ainda assim, o Real conseguiu ir até a semifinal na temporada passada ao ser derrotada pelo então campeão, o Chelsea.

Para começar dar estes passos, a equipe terá um enorme desafio ao enfrentar o PSG de Messi, Mbappé, Neymar e Sergio Ramos nas oitavas de final.

A última chance para Eden Hazard e Gareth Bale

O Real Madrid lutará por um desfecho da temporada logo em janeiro. Para isso, a equipe quer contar com todos os jogadores disponíveis. Por um lado, Eden Hazard, longe das expectativas desde que chegou do Chelsea é um dos jogadores que está sendo observado.

Por enquanto, o belga terminou o ano de 2021 com dois jogos consecutivos e, agora, enfrenta o desafio de convencer que valeu a pena contratá-lo.

O outro, Gareth Bale, que chegou derrubando todas as portas e saindo em todas as fotos, também está na vez. Neste início da temporada, com uma mudança no banco de reservas, as sensações foram diferentes, mas novamente as lesões o deixaram de fora. Agora, 2022 começará com a última chance para essas grandes estrelas do futebol.

Kylian Mbappé?

Depois da tentativa desesperada de contratar Mbappé em agosto, o Real Madrid tem seis meses pela frente para convencer o francês. O atacante, que tem contrato até junho de 2022 com o PSG, poderá assinar um pré-contrato com qualquer equipe já em janeiro.

O Real Madrid terá uma missão difícil: tentar convencê-lo por um projeto e não por dinheiro, já que o PSG certamente sempre pode dar mais. Portanto, outros fatores vão influenciar a chegada ou não de Kylian Mbappé ao Real Madrid. Sem dúvida, é o jogador mais cobiçado tanto pelo clube quanto pela torcida.

Novo Santiago Bernabéu

Além dos títulos, a grande vontade de Florentino Pérez, presidente do clube, era seguir com a remodelação do estádio Santiago Bernabéu. Esse desafio parece que será alcançado em dezembro de 2022.

O Real Madrid, depois de uma temporada jogando no Estádio Alfredo Di Stéfano sem público, está de volta ao seu estádio. Porém, as obras de remodelação precisam sempre ser paralisadas quando há um jogo.

Com a reforma, o Real Madrid espera alcançar novos rendimentos econômicos, que permitirão continuar competindo ao mais alto nível na Europa.