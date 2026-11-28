Compartilhar Siga GOAL no Google

A polêmica em torno da final da Copa Africana de Nações de 2025 já não se limita às decisões jurídicas que se seguiram à partida. A crise chegou às críticas na imprensa, com a escalada da contestação marroquina contra a decisão que devolveu o título ao Senegal e o surgimento de vozes africanas que consideram que o que aconteceu dentro de campo foi suficiente para definir o campeão e que a continuidade da escalada jurídica pode colocar o Marrocos em uma posição que não favorece sua imagem no continente.

Publicidade

O comentarista camaronês Rémy Ngono, em entrevista à rádio “França Internacional”, criticou as movimentações da Federação Real Marroquina de Futebol para contestar a decisão da Corte Arbitral do Esporte. Ele classificou a abordagem adotada como uma “tática protelatória” e injusta, e considerou que a retomada da final após o retorno dos jogadores do Senegal ao gramado encerrou a polêmica sobre o resultado do confronto.

As declarações de Ngono vieram depois de a Corte Arbitral do Esporte confirmar a vitória da seleção senegalesa por 1 a 0 e anular a decisão do Comitê de Apelação da Confederação Africana de Futebol, que havia declarado o Senegal derrotado por abandono e atribuído o resultado de 3 a 0 ao Marrocos. Em seguida, a federação marroquina anunciou a intenção de recorrer a todas as vias legais disponíveis para contestar a decisão.

O comentarista camaronês explicou que o momento decisivo do caso foi a retomada do jogo após a interrupção da partida, lembrando que os jogadores da seleção marroquina aceitaram a decisão do árbitro de voltar ao gramado. Depois disso, o confronto foi concluído e o pênalti foi cobrado.

Para ele, o que aconteceu a partir daí faz com que o resultado da partida esteja definido de acordo com o que de fato ocorreu dentro das quatro linhas, e não com as interpretações posteriores ao jogo.

Publicidade Publicidade

Ngono baseou sua análise na Regra 5 das Regras do Jogo, que confere ao árbitro autoridade total para conduzir a partida e faz dele o responsável pela decisão final sobre os fatos ocorridos durante o jogo, exceto nos casos em que se comprove corrupção ou irregularidades que exijam a intervenção dos órgãos competentes. Segundo ele, essas exceções não se aplicam à atual disputa entre o Marrocos e o Senegal.

Ao mesmo tempo, o comentarista camaronês manifestou preocupação de que a forma como o Marrocos tem lidado com a crise acabe consolidando a imagem da seleção marroquina como uma parte que contesta e reclama demais, embora tenha reconhecido o grande prestígio do reino no futebol africano e seu papel no cenário continental. Isso, na visão dele, faz com que a continuidade do impasse seja uma questão que vai além da disputa pelo título do torneio.

As críticas surgem em um momento em que a federação marroquina estuda levar adiante sua batalha jurídica nas instâncias judiciais suíças, sobretudo no Tribunal Federal Suíço, última via de recurso judicial contra a decisão. O tribunal, porém, não reexamina o mérito da disputa esportiva e se limita a avaliar a regularidade dos procedimentos legais, o que significa que o futuro do caso dependerá da existência de fundamentos processuais que justifiquem a anulação da sentença da Corte Arbitral do Esporte.