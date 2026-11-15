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O lendário ex-atacante da seleção brasileira Romario exigiu a demissão imediata do técnico Carlo Ancelotti após a derrota por 3 a 2 para o Japão, em amistoso disputado no sábado, em Singapura. Nas redes sociais, depois da partida, o campeão da Copa do Mundo de 1994 pediu que o treinador italiano deixasse o cargo e voltasse a trabalhar em clubes.

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Atacante histórico perde a paciência de vez

Romario pediu ao presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Xaud, que demita Ancelotti antes que os pentacampeões mundiais mergulhem em uma crise ainda mais profunda. Apesar da eliminação nas oitavas de final diante da Noruega na Copa do Mundo de 2026, o italiano teve seu contrato prorrogado até 2030. No entanto, o revés de sábado no Estádio Nacional de Singapura levou o ex-atacante, hoje senador brasileiro, a exigir uma mudança imediata no comando técnico.

Ex-atacante pede retorno aos clubes

Durante a partida de sábado contra a organizada seleção japonesa de Hajime Moriyasu, gols de Takefusa Kubo e Keito Nakamura deixaram a seleção brasileira perdendo por 2 a 0 em apenas 19 minutos. O ponta do Real Madrid Vinicius Junior marcou aos 33 e aos 75 minutos para empatar.

No entanto, Tatsuhiro Sakamoto marcou o gol da vitória nos acréscimos, dentro da área, provocando protestos furiosos por uma suposta falta anterior. Tanto Ancelotti quanto o atacante do Barcelona Raphinha, que havia sido substituído, foram expulsos.

Depois da partida, Romario escreveu no Instagram: “Ancelotti, chega! Faça as malas e vá embora!

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Ninguém questiona o seu legado. Você é um dos maiores técnicos que o futebol mundial já viu, mas isso foi nos clubes. Na seleção brasileira, você ainda não entregou resultados. Não aguentamos mais!

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“Quer continuar treinando? Volte aos clubes, onde construiu seu nome. Porque a seleção brasileira não pode continuar apostando e esperando para ver o que acontece.”

Presidente da confederação é pressionado a agir

Embora Ancelotti tenha elogiado a reação de seus jogadores e as atuações daqueles que receberam oportunidades, Romario voltou sua indignação contra a direção da confederação, cobrando uma atitude para evitar outro fracasso em um torneio.

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Dirigindo-se diretamente ao presidente da CBF em sua declaração, o campeão da Copa do Mundo de 1994 acrescentou: “Agora, esta mensagem é para o presidente da CBF, Samir Xaud. Você é jovem, é brasileiro, e acredito que queira o melhor para o nosso futebol. Está na hora de mostrar que tem coragem de tomar uma decisão.

“Porra, presidente! Mande Ancelotti embora, porra! Não dá para brincar com a camisa da seleção brasileira. Já passamos vergonha demais e não podemos correr o risco de jogar outra Copa do Mundo no lixo. Depois que a Copa escapar, não adianta chorar. A hora de agir é agora!”

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Duelo em Singapura encerra ano turbulento

Sob intensa pressão após o desabafo de Romario, Ancelotti precisa corrigir rapidamente as fragilidades defensivas de sua equipe antes do último amistoso do ano. O Brasil permanece no Estádio Nacional de Singapura para enfrentar a anfitriã Singapura em 17 de novembro, em busca de recuperar a confiança e a estabilidade defensiva. Qualquer resultado que não seja uma vitória convincente sobre a modesta seleção asiática só aumentará os pedidos para que a cúpula da CBF reavalie o futuro do italiano a longo prazo.