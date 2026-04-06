Cheferin e Pérez... O confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique marca o início de uma nova era no futebol europeu

O confronto entre Real Madrid e Bayern de Munique, que será disputado amanhã, terça-feira, é considerado o destaque das quartas de final da Liga dos Campeões; a história, os 21 títulos (15 a 6) e a acirrada rivalidade entre as duas equipes são a melhor prova disso.

Desta vez, o jogo no Estádio Santiago Bernabéu terá ainda mais importância, pois simbolizará claramente o novo sistema do futebol europeu que surgiu após o anúncio da União Europeia de Futebol (UEFA) sobre seu acordo com o Real Madrid em relação à Superliga.

O jornal “AS” afirmou: “Alexander Cheferin, presidente da UEFA, estará ao lado de Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, na tribuna presidencial do Bernabéu, marcando o início de uma nova era no futebol continental.

Também estará presente na partida o presidente da Federação Real Espanhola de Futebol, Rafael Luzán.

Este gesto põe fim à tensão que prevaleceu nos últimos anos, já que ambas as partes perceberam que, além do comunicado oficial, era necessário dar um passo público para que os torcedores compreendessem que o futebol europeu segue na mesma direção, longe da controvérsia e do confronto, e não há maneira melhor de alcançar isso do que uma partida como a que será disputada na terça-feira no Estádio Santiago Bernabéu.

A elite do futebol europeu se reunirá em Madri para mostrar que a paz e o entendimento prevalecerão agora nas competições continentais.

O próprio Cheferin anunciou isso na última conferência da UEFA: “Voltar ao Bernabéu? Claro, por que não? Eu já estou em Paris, Milão e Barcelona. Sem problema... Bem, chegou a hora.”

Há uma figura central em todo esse processo e nos desdobramentos das últimas semanas. Foi Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris Saint-Germain, a força motriz por trás da aproximação e do entendimento inicial para a construção de um futebol europeu unificado.

Foi o presidente do Paris quem insistiu e tomou a iniciativa de reunir todas as partes à mesa de negociações para encontrar uma saída para a situação tensa anterior.

O atual formato da Liga dos Campeões permanecerá em vigor até junho de 2027 devido à venda dos direitos de transmissão, e já se iniciou o estudo de formas de melhorá-lo, ou melhor, de adaptá-lo à situação atual do futebol e às expectativas da torcida.

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