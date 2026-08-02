Como deixou transparecer o diretor esportivo do Stuttgart, Fabian Wohlgemuth, após o empate por 2 a 2 no amistoso contra o FC Paris, as diferentes expectativas de valor de transferência dos dois clubes ainda causam problemas consideráveis nas negociações.

"Seguimos em conversas", explicou Wohlgemuth, mas logo em seguida ponderou que um desfecho positivo na visão dos suábios ainda está "muito distante".

Segundo informações, o Wolfsburg estaria disposto a liberar seu atacante que quer sair, caso um clube interessado coloque sobre a mesa a taxa mínima de transferência exigida, de 25 milhões de euros. Pelo menos no cenário atual, o Stuttgart não parece disposto a isso.

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VfB Stuttgart fará a partir de segunda-feira sua pré-temporada na Baviera

Por causa da recente venda do zagueiro Konstantinos Koulierakis, que se juntou à Roma por rumores de 17 milhões de euros, o VfL não depende necessariamente de receitas com transferências. Por isso, o clube adota uma postura dura nas negociações. Além disso, o Wolfsburg segue contando com o apoio financeiro robusto da VW.

O próprio Pejcinovic estaria aberto a uma transferência para o VfB. O jogador de 21 anos foi um dos poucos destaques na última temporada, que terminou com o rebaixamento inédito do VfL Wolfsburg para a 2. Bundesliga. Ele marcou 12 gols em 34 jogos somando todas as competições. Seu vínculo com o clube da Baixa Saxônia vai até 2029.

Pelo menos no amistoso contra o Telstar 1893 (3 a 1), na sexta-feira, Pejcinovic ficou fora da lista do Wolfsburg. Wohlgemuth não soube dizer se isso tinha relação com as negociações de transferência: "Essa pergunta deveria ser dirigida aos responsáveis do VfL."

O Stuttgart, comandado pelo técnico Sebastian Hoeneß, inicia na segunda-feira um período de treinos em Grassau am Chiemsee. Depois de os alemães que disputaram a Copa do Mundo Angelo Stiller, Jamie Leweling e Deniz Undav, assim como Ermedin Demirovic (Bósnia-Herzegovina) e Jeremy Arevalo (Equador), já terem se reapresentado à equipe para testes físicos na sexta-feira, Bilal El Khannouss (Marrocos) e Luca Jaquez (Suíça) também são esperados no camp na Baviera.