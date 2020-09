Chefe de LaLiga sobre chance de saída de Messi em 2021: temos que estar acima de qualquer jogador

Javier Tebas voltou a falar sobre o pedido de rescisão do jogador argentino com o Barcelona

Depois de a Liga Espanhola de Futebol ter ficado ao lado do após Lionel Messi revelar o desejo de deixar o Camp Nou alegando que o seu contrato lhe permitia, no final da temporada, negociar livremente com qualquer clube, Javier Tebas, presidente da entidade, voltou a falar sobre o assunto e destacou a importância do craque argentino.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Preocupação sim, mas não foi uma preocupação séria. Queremos contar com Leo sempre. É o melhor jogador da história do futebol. Durante 20 anos está na . LaLiga como instituição tem que estar acima de qualquer jogador ou clube, tem que ser uma paixão. Ele tem 20 anos de história de LaLiga, então prefiro que Messi fique conosco", disse o dirigente em evento de lançamento da temporada 2020/21 nesta segunda-feira.

Mais times

Questionado ainda se a provável saída de Messi em 2021 pode afetar vendas de LaLiga, Tevas não se mostrou preocupado.

Mais artigos abaixo

"Não, na nossa estratégia temos os direitos vendidos para as quatro próximas temporadas. A saída ou não de Messi não vai afetar. Isso se ele for embora, o que não se sabe.", completou.

Vale destacar que Messi treinou com Barcelona pela primeira vez após confirmar permanência. O seu contrato com o clube catalão se encerra na próxima temporada.