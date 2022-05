Chefe de LaLiga coloca ducha de água fria no interesse do Barcelona por Lewandowski

O presidente de La Liga, Javier Tebas, comentou sobre a negociação do Barcelona com Robert Lewandowski, atacante do Bayern de Munique, afirmando que o time espanhol terá grandes dificuldades para contratar o jogador polonês.

Com um ano de contrato e altas exigências salariais, Tebas não vê como o time espanhol pode trazê-lo para o Camp Nou pelas dificuldades financeiras.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

"Hoje, não. Tem que ocorrer outras coisas que não sei se vão. Os números são muito fáceis, se você tem mais de 500 milhões de despesas dos anos anteriores, tem que recuperá-los para poder contratar sem a norma de 1/3."

"Como Lewandowski tem um ano no Bayern, entre o que queira cobrar e o que queira levar o Bayern... Me dá a sensação de que hoje não o vejo no Barcelona", disse o presidente.

Mais cedo, assim como Tebas, o técnico do Barcelona, Xavi, confirmou que o clube abriu negociação com o atacante, mas fez um alerta quanto a atual situação financeira do clube.

Getty

Além disso, ainda na entrevista, Tebas comentou sobre o futuro de Kylian Mbappé, já que o atacante avançou para renovar seu contrato com o Paris Saint-Germain e não se transferir para o Real Madrid, da Espanha.

Mais artigos abaixo

"Acho que ele vai estar no Real Madrid. Porém, como um dia é branco e o outro é preto, tudo muda", disse. "Mas acho que sim. Não teríamos boas notícias, mas não seriam más notícias."

"Já li reviravoltas tantas vezes, (mas não) é inesperado, porque sempre há reviravoltas. A sensação que tenho é que se ele quisesse renovar já teria feito isso, mas posso estar errado."

Mbappé e Lewandowski têm seus nomes ligados ao Real Madrid e ao Barcelona, respectivamente, pela imprensa europeia. Do lado dos Merengues, o atacante francês deve confirmar sua renovação com o PSG, conforme a GOAL pôde confirmar, neste fim de semana.