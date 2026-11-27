Como assistir a Charlotte FC x Chicago Fire FC com uma VPN

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. Escolha um provedor de VP confiável e baixe o aplicativo no seu dispositivo (computador, celular ou tablet). Escolha a localização do servidor. Selecione um servidor de VPN no país onde a partida é transmitida oficialmente.

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Prévia da partida

Major League Soccer - 1/8 28 de nov. de 2026 - 12:30 Bank of America Stadium

O Charlotte FC recebe o Chicago Fire FC no Bank of America Stadium em uma partida da Major League Soccer entre duas equipes separadas por apenas uma posição na tabela da Conferência Leste.

O confronto acontece poucos dias depois de as equipes se enfrentarem em Chicago. O Charlotte venceu por 2 a 1 no Soldier Field em 22 de novembro.

O time de Dean Smith chega em boa fase no ataque. Marcou 15 gols nos últimos cinco jogos da liga, incluindo duas vitórias consecutivas por 4 a 0 sobre CF Montreal e Orlando City.

A defesa tem sido menos consistente. O Charlotte sofreu três gols no empate por 3 a 3 com o Inter Miami e outros três na derrota para o Portland Timbers.

O Chicago de Gregg Berhalter tem oscilado. Perdeu por 4 a 3 para o Columbus Crew fora de casa e depois foi derrotado pelo Charlotte em casa, somando duas derrotas nos últimos dois jogos.

Antes disso, o Chicago mostrou que pode marcar gols fora de casa ao vencer o Colorado Rapids por 4 a 2 e o Atlanta United por 3 a 2. O Charlotte precisará jogar melhor do que no segundo tempo do último encontro entre as equipes.

Confira o que você precisa saber para acompanhar a partida.

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