Charlie McNeill: a máquina de gols do Manchester United que deixou o City

Aos 17 anos, o garoto tem 15 gols em 14 aparições pela equipe sub-18 dos Red Devils, além de mais de 600 tentos em seis temporadas com os Citizens

Quando o Manchester United jogou com o Liverpool na FA Youth Cup em 2011, haviam mais de 10 mil torcedores no Anfield para prestigiar a vitória do United naquela dramática quartas de final.

Ambos os times tinha dois jogadores expulsos e o time do United que tinha Paul Pogba e Raavel Morrison conseguiu a virada por 3 a 2 após sair perdendo por 2 a 0 em uma hostil atmosfera em Merseyside.

Os dois times se rencontrarão novamente na competição no sábado (3), com a Youth Cup sendo retomada após a paralisação no inverno inglês causada pela pandemia de Covid-19.

Clao, não haverá torcida nas arquibancadas neste duelo válido pela quarta fase, mas um torcedor do United dará tudo de si no Leigh Sports Village para que seu time continue sonhando com o título que eles não conquistam desde que Pogba, Morrison e companhia venceram há uma década.

"Eu amo aqui, é incrível. Eu apenas estou grato por estar de volta. Sou torcedor do United e eu amo o clube independete de tudo", declarou o atacante Charlie McNeill depois de deixar sua marca na terceira fase da FA Youth Cup contra o Salford City.

Após passar as últimas seis temporadas no grande rival City, o garoto de 17 anos retornou para o time de seu coração no verão europeu de 2020, depois de ter sido originalmente tentado a deixar o United pela educação que foi prometida pelos Citizens.

O United sabia que estava perdendo um de seus maiores jovens talentos na época, e McNeill mostrou todo seu potencial no City, anotando mais de 600 gols nas categorias de base do clube durante o período em que ficou lá.

No entanto, McNeill rejeitou a oportunidade de assinar um contrato profissional com após ver com frustração que teria poucas oportunidades no time principal e por entender que outros clubes já estavam monitorando seu progresso e consideravam ele como uma boa opção.

O RB Leipzig era uma das equipes que mais demonstrava interesse no jovem, mas foi o United quem venceu a corrida, pagando cerca de 750 mil libras (aproximadamente 6 milhões de reais) para assinar de volta com McNeill e trazê-lo de volta ao clube em setembro, com a assinatura do acordo acontecendo apenas dois dias após o aniversário de 17 anos do menino.

Tal quantia pode aumentar para 1,5 milhão de libras (cerca de 12 milhões de reais) se o garoto alcançar certos objetivos e alguns deles estão vinculados a uma integração com o elenco principal. Fontes do clube acreditam que pagaram uma barganha pelo jogador.

Por agora, McNeill segue defendendo o time sub-18, em que já anotou 15 gols em 14 partidas.

O melhor momento na temporada veio justamente contra o ex-clube, quando ele anotou os quatro gols do United na vitória por 4 a 2 contra o City e depois correu para os fotógrafos e beijo o escudo dos Red Devils para mostrar, de uma vez por todas, onde está o seu coração.

McNeill, para ser justo, não é violento, embora ele tenha ainda o que aprender dentro e fora dos gramados.

Ele foi forçado a se desculpar após a vitória contra o Salford por dizer que gostaria de "esfregar a cara do Liverpool" na próxima fase, e embora a maioria dos torcedores do United concordem com a fala, há uma certa linha para os jogadores - particularmente para aqueles que ainda estão trilhando seus caminhos - que ele provavelmente não devá cruzar.

"Charlie é uma personagem, absolutamente", disse Neil Ryan, treinador do United sub-18, após a vitória contra o Salford. "Ele é um garotinho atrevido de vez em quando".

"Mas você quer que os jovens jogadores de futebol tenham caráter e confiança, e é isso que ele tem. Não queremos arrancar isso dele, mas é claro que queremos ter certeza de que ele conhece os níveis de respeito por todos, e ele conhece".

McNeill tem todo o direito de ter confiança, dado seu recorde de gols, e embora seja conhecido por jogar um pouco mais fundo às vezes, ele é um número nove antiquado que exibiu uma variedade de finalizações com os dois pés durante sua primeira temporada atrás na United.

O seu gol contra Salford foi um esplêndido esforço individual, finalizado com um remate de ângulo fechado que atingiu o canto superior, mas ainda há progressos a fazer antes de estar pronto para dar o próximo passo.

"Se firmar em um clube leva um pouco de tempo, claro, mas ele já se firmou desde o verão", Ryan disse. "Ele está trabalhando muito duro naquilo que identificamos que ele precisa melhorar".

"Ele não é um jogador pronto, como todos os outros [do sub-18]. Ele está se esforçando, trabalhando e é recompensado com gols - que isso continue".

Tendo feito sua estreia pelos Sub-23 em fevereiro, certamente é apenas uma questão de tempo até que ele consiga uma vaga nessa equipe, e se ele mantiver os gols no seu ritmo atual, não demorará muito para que ele apareça no Ole Gunnar Radar de Solskjaer.

O norueguês mostrou que está disposto a dar uma chance aos jovens, com Shola Shoretire, de 17 anos, que já fez sua estreia na seleção nesta temporada, enquanto o meio-campista Hannibal Mejbri, de 18 anos, está treinando com o time titular após se recuperar de uma lesão.

O caminho está claro e, como tal, McNeill sentirá que fez a escolha certa ao voltar para o lado vermelho de Manchester.

O United está colhendo os benefícios dessa decisão, com um atacante superstar do futuro de volta ao seu alcance e prosperando.