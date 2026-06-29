Charlie Hebdo publica caricatura “repugnante” sobre Deschamps após a morte de sua mãe

Surgiu uma polêmica na França em torno de uma charge publicada pela revista Charlie Hebdo. Trata-se de uma imagem do técnico da seleção francesa, Didier Deschamps, segurando a urna de sua mãe, falecida recentemente.

Ginette Deschamps faleceu na terça-feira da semana passada. O técnico da seleção francesa decidiu então retornar à França para o funeral. Por causa disso, ele não participou da última partida da fase de grupos contra a Noruega, que foi vencida por 1 a 4.

Poucas horas após o falecimento da mãe de Deschamps, a Charlie Hebdo publicou uma charge. Nela, vê-se o técnico segurando a urna, com a legenda “Didier Deschamps leva a taça para casa”.

O gerente da seleção francesa, Bachir Nehar, reagiu veementemente nas redes sociais à polêmica caricatura. “Sempre defenderei a liberdade de expressão. Mas a capa da Charlie Hebdo é realmente repugnante e desnecessariamente cruel. Podemos rir de tudo, mas todos também têm o direito de considerar uma piada inadequada. Isso é uma verdadeira vergonha.”

O deputado Antoine Léaument também se mostra indignado com a falta de respeito da revista francesa. “É preciso não ter sentimentos para rir do sofrimento alheio. Deschamps não é apenas uma figura pública, mas, acima de tudo, um filho em luto. Será que um pouco de respeito é pedir demais?”

Deschamps já voltou à seleção francesa para a preparação para o confronto contra a Suécia nas oitavas de final da Copa do Mundo. O vice-campeão de 2022 entra em campo na terça-feira em East Rutherford em busca de uma vaga nas quartas de final.