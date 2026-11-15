O papel crucial de De Ketelaere no meio-campo da Bélgica
O meio-campista belga Charles De Ketelaere chega confiante ao confronto decisivo de domingo contra a Itália pela Liga das Nações da Uefa. Depois de marcar, assim como Kevin De Bruyne, na importante vitória por 2 a 1 sobre a Turquia em Izmir, o jogador da Atalanta se consolidou como peça-chave sob o comando de Mark van Bommel.
A Bélgica agora enfrenta um enorme desafio no Koning Boudewijnstadion, onde busca terminar entre os dois primeiros colocados do Grupo 1.
A versatilidade tática e a boa fase recente de De Ketelaere serão fundamentais para a Bélgica superar a sólida defesa italiana.
Como a Serie A transformou o jogo de De Ketelaere
Ao refletir sobre sua carreira em clubes na Itália, o meia admitiu que jogar a Serie A semana após semana mudou profundamente sua maneira de encarar o futebol e lhe deu uma compreensão tática muito maior.
“O futebol italiano certamente me mudou como jogador. É um estilo de jogo diferente, muito tático. O futebol italiano definitivamente me fez amadurecer”, refletiu De Ketelaere.
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Essa disciplina tática aprimorada também se refletiu em suas atuações pela seleção, tornando-o uma peça valiosa para o esquema de Van Bommel.
De Ketelaere destaca a resiliência e a capacidade de reação da equipe
Ao recordar a campanha da Bélgica, que inclui uma vitória convincente por 2 a 0 sobre a Itália na estreia e uma recuperação após a derrota para a França, De Ketelaere destacou o espírito de luta coletivo do elenco.
“Tivemos dificuldades no início, mas, depois do empate, encontramos a solução e jogamos melhor”, observou De Ketelaere ao lembrar a capacidade de reação da equipe em partidas recentes.
Em uma mensagem confiante antes do confronto em Bruxelas, o meio-campista acrescentou: “Somos uma boa equipe e difíceis de vencer.”
Bélgica busca vitória marcante em Bruxelas
Com a vaga nas quartas de final em jogo, De Ketelaere e seus companheiros sabem que precisarão de uma atuação de alto nível contra a Itália.
O Koning Boudewijnstadion está pronto para receber um duelo tático emocionante entre duas potências europeias.
A Bélgica contará com o apoio entusiasmado de sua torcida em Bruxelas para buscar a vitória necessária para encerrar sua campanha na fase de grupos em grande estilo.