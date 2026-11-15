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O meio-campista belga Charles De Ketelaere afirmou que sua passagem pela Serie A o ajudou a amadurecer taticamente antes de uma partida decisiva da Liga das Nações. De Ketelaere fez um chamado confiante à equipe enquanto a Bélgica se prepara para receber a Itália em Bruxelas.

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O papel crucial de De Ketelaere no meio-campo da Bélgica

O meio-campista belga Charles De Ketelaere chega confiante ao confronto decisivo de domingo contra a Itália pela Liga das Nações da Uefa. Depois de marcar, assim como Kevin De Bruyne, na importante vitória por 2 a 1 sobre a Turquia em Izmir, o jogador da Atalanta se consolidou como peça-chave sob o comando de Mark van Bommel.

A Bélgica agora enfrenta um enorme desafio no Koning Boudewijnstadion, onde busca terminar entre os dois primeiros colocados do Grupo 1.

A versatilidade tática e a boa fase recente de De Ketelaere serão fundamentais para a Bélgica superar a sólida defesa italiana.

Como a Serie A transformou o jogo de De Ketelaere

Ao refletir sobre sua carreira em clubes na Itália, o meia admitiu que jogar a Serie A semana após semana mudou profundamente sua maneira de encarar o futebol e lhe deu uma compreensão tática muito maior.

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“O futebol italiano certamente me mudou como jogador. É um estilo de jogo diferente, muito tático. O futebol italiano definitivamente me fez amadurecer”, refletiu De Ketelaere.

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Essa disciplina tática aprimorada também se refletiu em suas atuações pela seleção, tornando-o uma peça valiosa para o esquema de Van Bommel.

De Ketelaere destaca a resiliência e a capacidade de reação da equipe

Ao recordar a campanha da Bélgica, que inclui uma vitória convincente por 2 a 0 sobre a Itália na estreia e uma recuperação após a derrota para a França, De Ketelaere destacou o espírito de luta coletivo do elenco.

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“Tivemos dificuldades no início, mas, depois do empate, encontramos a solução e jogamos melhor”, observou De Ketelaere ao lembrar a capacidade de reação da equipe em partidas recentes.

Em uma mensagem confiante antes do confronto em Bruxelas, o meio-campista acrescentou: “Somos uma boa equipe e difíceis de vencer.”

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Bélgica busca vitória marcante em Bruxelas

Com a vaga nas quartas de final em jogo, De Ketelaere e seus companheiros sabem que precisarão de uma atuação de alto nível contra a Itália.

O Koning Boudewijnstadion está pronto para receber um duelo tático emocionante entre duas potências europeias.

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A Bélgica contará com o apoio entusiasmado de sua torcida em Bruxelas para buscar a vitória necessária para encerrar sua campanha na fase de grupos em grande estilo.