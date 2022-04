Chapecoense x Vasco: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

O Vasco visita a Chapecoense nesta sexta-feira (22), na Arena Condá, a partir das 21h30 (de Brasília), pela terceira rodada da Série B. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Vasco DATA Sexta-feira, 22 de abril de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias - SP

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Luiz Alberto Andrini - SP

Quarto árbitro: William Machado - SC

VAR: Wagner Reway - PB

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira (22), na Arena Condá.

MAIS INFORMAÇÕES

Com um empate e uma vitória na Série B, a Chapecoense chega embalada para enfrentar o Vasco.

Apesar de ser um confronto inédito na segunda divisão, a Chape registra retrospecto positivo diante do rival na Arena Condá. Em quatro jogos disputados, soma duas vitórias, um empate e uma derrota.

Mais artigos abaixo

Do outro lado, o Vasco, sob o comando do técnico Zé Ricardo, busca sua primeira vitória na competição para não se distanciar das primeiras posições da tabela. Até o momento, a equipe carioca empatou com o Vila Novo e com o CRB.

"Já sabíamos que a Série B é competitiva, difícil, mas sabemos que somos o Vasco, temos obrigação. E sabemos que não é bem assim (rápido). É difícil, duro e, neste momento, temos que falar pouco e trabalhar. Dentro de campo é que vamos reverter. O torcedor está chateado e está no direito, deveríamos apresentar um melhor futebol. Não estamos de brincadeira, estamos dedicados e, uma hora, a coisa vai mudar. Temos oportunidade no fim de semana para ganharmos em Chapecó, e aí as coisas vão voltar ao normal", afirmou Raniel.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 1 Ituano Série B 9 de abril de 2022 Grêmio 0 x 1 Chapecoense Série B 15 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Novorizontino x Chapecoense Série B 26 de abril de 2022 19h (de Brasília) Chapecoense x Cruzeiro Série B 30 de abril de 2022 19h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 1 Vila Nova Série B 8 de abril de 2022 CRB 1 x 1 Vasco Série B 16 de abril de 2022

Próximas partidas