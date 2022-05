Chapecoense x Sport: onde assistir ao vivo, horário e informações da Série B 2022

Chapecoense e Sport se enfrentam nesta sexta-feira (13), na Arena Condá, a partir das 21h30 (de Brasília), pela sétima rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Chapecoense x Sport DATA Sexta-feira, 13 de maio de 2022 LOCAL Arena Condá - Chapecó, SC HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Andre Luiz de Freitas - GO

Assistentes: Cristhian Passos Sorence e Tiago Gomes da Silva - GO

Quarto árbitro: Fernando Henrique de Medeiros - SC

VAR: Marcio Henrique de Gois - SP

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (13).

MAIS INFORMAÇÕES

Sem vencer há duas rodadas na Série B, com uma derrota (para o Cruzeiro) e um empate (com o Brusque), a Chapecoense busca a recuperação nesta sexta-feira (13) para entrar no G-4. Atualmente, soma nove pontos, um a menos que o Grêmio, quarto colocado.

Além de lutar pela entrada na zona de classificação, a Chape ainda busca encerrar o jejum de vitórias em casa no Brasileirão. O último triunfo foi em janeiro de 2021, contra o Confiança, que confirmou o Verdão do Oeste como campeão da Série B de 2020.

"Infelizmente a gente não vem de um bom resultado em casa. A gente se cobra muito. Sabemos que estamos devendo isso ao torcedor. Mas vamos trabalhar forte nisso. Psicologicamente e fisicamente, pra gente ganhar os três pontos aqui", afirmou Victor Ramos.

VEM PRA ARENA! 🇳🇬



Os ingressos para o jogo entre Chapecoense e Sport já estão à venda!



Garanta o seu e jogue junto com o Verdão em mais essa importante batalha!



VEM PRA ARENA! 🇳🇬

Os ingressos para o jogo entre Chapecoense e Sport já estão à venda!

Garanta o seu e jogue junto com o Verdão em mais essa importante batalha!

Do outro lado, o Sport, com 11 pontos, e na parte de cima da tabela, vem de vitória sobre o Tombense por 2 a 0 na última rodada. Até o momento, a equipe registra três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Aproveitamento de 61,1%.

O equilibrio marca a história do confronto. Em 16 jogos disputados entre as equipes, o Sport soma seis vitórias, contra cinco da Chape, além de cinco empates. No último encontro, válido pelo Brasileirão de 2021, o Leão venceu por 1 a 0.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

CHAPECOENSE

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 0 x 2 Cruzeiro Série B 30 de abril de 2022 Brusque 0 x 0 Chapecoense Série B 6 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Vila Nova x Chapecoense Série B 19 de maio de 2022 19h (de Brasília) Ponte Preta x Chapecoense Série B 24 de maio de 2022 21h30 (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA CSA 1 x 0 Sport Série B 30 de abril de 2022 Sport 2 x 0 Tombense Série B 7 de maio de 2022

Próximas partidas