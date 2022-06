Chapecoense x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Série B

Partida acontece nesta sexta-feira (1), pela 16ª rodada da Série B; veja como acompanhar na TV

Chapecoense e Sampaio Corrêa se enfrentam nesta sexta-feira (1), na Arena Condá, a partir das 19h (de Brasília), pela 16ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Lutando contra o rebaixamento, a Chape, com 15 pontos, busca reencontrar o caminho da vitória após duas derrotas consecutivas.

Para o confronto, o técnico Gilson Kleina não poderá contar com Perotti e Chrystian, suspensos, Pablo Oliveira, lesionado, e Ronei e Derek, que seguem em recuperação.

"Eu acredito que eles vão esperar o nosso erro, e quando você busca ser o protagonista na construção do jogo, precisa estar precavido para quando estiver com a bola", afirmou o treinador.

PREPARAÇÃO FINALIZADA! 🇳🇬



Na Arena Condá, o Verdão realizou o último treino antes do duelo contra o Sampaio Corrêa.



A partida acontece nesta sexta-feira (01), às 19h, na Arena Condá.



📸 Tiago Meneghini/ACF #VamosChape pic.twitter.com/Yk23RnjObT — Chapecoense (@ChapecoenseReal) June 30, 2022

Do outro lado, o Sampaio Corrêa, com 19 pontos, busca emplacar a segunda vitória consecutiva.

Luiz Daniel, com lesão muscular, e o atacante Pimentinha, com desgaste muscular, são desfalques certos, enquanto o goleiro Gabriel Batista fará a sua estreia pelo clube na Segundona.

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Possível escalação da Chapecoense: Vagner; Frazan, Léo, Victor Ramos e Fernando; Pablo Oliveira, Marcelo Freitas, Tiago Real e Orejuela; Éderson, Claudinho.

Possível escalação do Sampaio Corrêa: Gabriel Batista; Maurício, Alan Godói, Nilson Júnior e Lucas Hipólito; André Luíz, Ferreira, Rafael Vila e Mateusinho; Gabriel Poveda e Ygor Catatau.

Desfalques da partida

Chapecoense:

Pablo Oliveira, Ronei e Derek: lesionados.

Perotti e Chrystian: suspensos.

Sampaio Corrêa:

Luiz Daniel: lesionado.

Pimentinha: desgaste muscular.

Quando é?

JOGO Chapecoense x Sampaio Corrêa DATA Sexta-feira, 1 de julho de 2022 LOCAL Arena Condá- Chapecó, SC HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua e Luiz Alberto Andrini (SP)

Quarto árbitro: Gunar Nunes de Abreu (SC)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Últimos resultados e próximos jogos

Chapecoense

JOGO CAMPEONATO DATA Chapecoense 1 x 2 CRB Série B 21 de junho de 2022 Operário 2 x 1 Chapecoense Série B 28 de junho de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Chapecoense x Londrina Série B 5 de julho de 2022 19h (de Brasília) Tombense x Chapecoense Série B 9 de julho de 2022 11h (de Brasília)

Sampaio Corrêa

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 0 Náutico Série B 24 de junho de 2022 Sampaio Corrêa 2 x 0 CSA Série B 28 de junho de 2022

Próximas partidas